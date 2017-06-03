 Anadolu Efes pes etmedi – Fotomaç – 03 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    pes etmedi

    Anadolu Efes pes etmedi

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off serisi yarı final üçüncü maçında ile , Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştı. Anadolu Efes mücadeleyi 66-65 kazandı ve seriyi 2-1'e getirdi. Anadolu Efes-Beşiktaş maçında, Efes Başkanı Tuncay Özilhan sahaya girdi ve tüm takımı soyunma odasına götürdü!

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off serisi yarı final üçüncü maçında ile , Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştı. Anadolu Efes mücadeleyi 66-65 kazandı ve seriyi 2-1'e getirdi.



    HAKEME KIZDI TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ!
    Abdi İpekçi'de oyananan Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Play-Off karşılaşmasında eşine az rastlanır bir olay meydana geldi.

    Anadolu Efes Başkanı final serisinin 3. maçında devreye 1:59 kala oyuncularını toplayıp soyunma odasına gitti.

    Hakeme tepki gösteren Anadolu Efes takımı yaklaşık 5 dakika sonra tekrar parkeye çıktı. Bu kez de Beşiktaş cephesinden yoğun itiraz geldi ancak hakemler maçın oynanmasına karar verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 36-35 Efes'in üstünlüğü ile geçildi ancak iki tarafın da bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

    İki takım yöneticileri de soyunma odalarına giderken karşılıklı atışmalarda bulundular.

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anadolu Efes pes etmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.