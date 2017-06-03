Anadolu Efes pes etmedi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off serisi yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştı. Anadolu Efes mücadeleyi 66-65 kazandı ve seriyi 2-1'e getirdi.







HAKEME KIZDI TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ!

Abdi İpekçi'de oyananan Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Play-Off karşılaşmasında eşine az rastlanır bir olay meydana geldi.



Anadolu Efes Başkanı final serisinin 3. maçında devreye 1:59 kala oyuncularını toplayıp soyunma odasına gitti.



Hakeme tepki gösteren Anadolu Efes takımı yaklaşık 5 dakika sonra tekrar parkeye çıktı. Bu kez de Beşiktaş cephesinden yoğun itiraz geldi ancak hakemler maçın oynanmasına karar verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 36-35 Efes'in üstünlüğü ile geçildi ancak iki tarafın da bir hayli sinirli olduğu gözlendi.



İki takım yöneticileri de soyunma odalarına giderken karşılıklı atışmalarda bulundular.