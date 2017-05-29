 Zorlu seri başlıyor – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Zorlu seri başlıyor

    Zorlu seri başlıyor
    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı finalinde eşleşen Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş, bugün serinin ilk maçına çıkıyor. Ülker Sports Arena'daki mücadele 20.00'de başlayacak, Bein Sports 3'ten naklen yayınlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı serinin 2. maçı çarşamba günü yine F.Bahçe'nin sahasında yapılacak.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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