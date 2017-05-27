"Utanç duyuyoruz"
Galatasaray Odebank oyuncusu Sinan Güler, sezon boyunca sergiledikleri performans sebebiyle utanç duyduklarını söyledi.
"Anadolu Efes, özellikle Doğuş'u oynadığı agresif oyunla oyunu ele aldı" diyen Sinan Güler, "Daha sonra da onların belirlediği tempoyla biz de oyuna ayak uyduramayınca bizde top kayıpları yapmaya başladık ve daha sonrasında da rakibi yakalamak için kötü tercihlerde bulunduk. Bu sezon ulaşmak istediğimiz hiçbir hedefe ulaşamadık ve bu yüzden de utanç duyuyoruz" dedi.
Ergin Ataman ise kısa süren toplantıda "Anadolu Efes'i kutluyorum bu akşam bizden daha iyi oynadılar. Onlara başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
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Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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