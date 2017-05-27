 Şampiyon yarı finalde – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Şampiyon yarı finalde

    Şampiyon yarı finalde

    THY Avrupa Ligi’ni kazanıp tüm Türkiye’nin göğsünü kabartan sarı-lacivertliler Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Tofaş’ı yendi. Kanarya, Daçka ile eşleşti.

    play-off çeyrek finalinde Tofaş ile karşılaşan , rakibini ikinci maçta da yenerek adını yarı finale yazdırdı. İstanbul'daki ilk maçı 92-76 kazanan Kanarya, Bursa'daki mücadeleyi de 79-73 kazanarak yarı finalde Darüşşafaka Doğuş'un rakibi oldu. Maça etkili başlayan Kanarya, ilk çeyreği 22-19'luk skorla önde tamamladı. İkinci periyotta Tofaş, üstünlüğü eline aldı ve devreyi 44-39'luk galibiyetle tamamlayıp soyunma odasına gitti.

    SON ÇEYREKTE FİŞİ ÇEKTİ
    Sezon içinde çok fazla süre almayan oyuncuların forma giydiği mücadelenin üçüncü çeyreğinde geri dönüş sinyali veren Fenerbahçe, 5 sayılık farkı 2'ye düşürdü ve son periyoda daha umutlu girdi. Son çeyrekte kalitesini konuşturan Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe, bu bölümdeki 22- 14'lük üstünlükle maçı 79-73 kazanmayı bildi. Kanarya, yarı final serisinde Banvit'i saf dışı bırakan Darüşşafaka Doğuş ile karşı karşıya gelecek.

    OBRA ROTASYONA GİTTİ
    THY Avrupa Ligi şampiyonluğu sonrası rotasyona giden koç Obradovic, Tofaş karşısında fazla süre almayan isimlere şans verdi. 17 sayı ile Melih Mahmutoğlu'nun en skorer isim olduğu maçta Egehan ve Barış Hersek de etkili oynadı.

    4 MAÇIN 2'SİNİ KAZANDI
    Fenerbahçe, yarı finalde eşleştiği ile bu sezon dört maç oynadı. Türkiye Ligi'ndeki iki maçı kazanan Fenerbahçe, şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise rakibine iki maçta mağlup oldu.

    DARÜŞŞAFAKA 2. YARI BİTİRDİ
    F.Bahçe'nin rakibinin belli olacağı Spor Toto Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Banvit'i 74-70 yenerek yarı finale yükseldi. Seride durumu 2-0'a getiren Daçka, ilk çeyreği 18-13, devreyi ise 39-29 yenik bitirdi. İstanbul ekibi ikinci yarıda coştu. Üçüncü çeyrek sonunda farkı 2 sayıya düşüren Daçka, maçı da 4 sayı farkla kazandı ve yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşti.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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