Şampiyon yarı finalde
THY Avrupa Ligi’ni kazanıp tüm Türkiye’nin göğsünü kabartan sarı-lacivertliler Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Tofaş’ı yendi. Kanarya, Daçka ile eşleşti.
SON ÇEYREKTE FİŞİ ÇEKTİ
Sezon içinde çok fazla süre almayan oyuncuların forma giydiği mücadelenin üçüncü çeyreğinde geri dönüş sinyali veren Fenerbahçe, 5 sayılık farkı 2'ye düşürdü ve son periyoda daha umutlu girdi. Son çeyrekte kalitesini konuşturan Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe, bu bölümdeki 22- 14'lük üstünlükle maçı 79-73 kazanmayı bildi. Kanarya, yarı final serisinde Banvit'i saf dışı bırakan Darüşşafaka Doğuş ile karşı karşıya gelecek.
OBRA ROTASYONA GİTTİ
THY Avrupa Ligi şampiyonluğu sonrası rotasyona giden koç Obradovic, Tofaş karşısında fazla süre almayan isimlere şans verdi. 17 sayı ile Melih Mahmutoğlu'nun en skorer isim olduğu maçta Egehan ve Barış Hersek de etkili oynadı.
4 MAÇIN 2'SİNİ KAZANDI
Fenerbahçe, yarı finalde eşleştiği Darüşşafaka Doğuş ile bu sezon dört maç oynadı. Türkiye Ligi'ndeki iki maçı kazanan Fenerbahçe, şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise rakibine iki maçta mağlup oldu.
DARÜŞŞAFAKA 2. YARI BİTİRDİ
F.Bahçe'nin rakibinin belli olacağı Spor Toto Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Banvit'i 74-70 yenerek yarı finale yükseldi. Seride durumu 2-0'a getiren Daçka, ilk çeyreği 18-13, devreyi ise 39-29 yenik bitirdi. İstanbul ekibi ikinci yarıda coştu. Üçüncü çeyrek sonunda farkı 2 sayıya düşüren Daçka, maçı da 4 sayı farkla kazandı ve yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşti.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:37
-
Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
-
‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
-
"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
Şampiyon yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.