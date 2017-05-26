Daçka yarı finale yükseldi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Banvit'i 74-70 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.
Karşılaşmaya Muric ve Theodore'nin sayılarıyla başlayan Banvit, 2. dakikayı 6-2 önde geçti. Clyburn ve Wanamaker'in skorer oyunuyla toparlanmaya çalışan Darüşşafaka Doğuş karşısında boyalı alanda Vidmar ve Orelik ile skor üreten ev sahibi ekip, ilk periyodu 18-13 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Banvit'in boş toplarını Harangody ve Wilbekin ile cezalandıran Darüşşafaka Doğuş, 13. dakikada eşitliği sağladı: 18-18. Hızlı hücumlarda Theodore ve Muric ile basketler bulan Banvit, 16. dakikada rakibine üstünlük sağlayarak, farkı 6 sayıya çıkardı: 27-21. Kulig'in basketleriyle farkı açan Banvit, soyunma odasına 10 sayı farkla (39-29) üstün gitti.
Karşılıklı basketlerle girilen üçüncü çeyrekte 25. dakika ev sahibi takımın 10 sayılık farkıyla geçildi: 47-37. Darüşşafaka Doğuş; Harangody, Wanamaker, Clyburn ve Furkan Aldemir'in isabetleriyle farkı azaltsa da Banvit son periyoda 55-53 önde girdi.
Darüşşafaka Doğuş, son çeyreğe Birkan Batuk ve Clyburn'ün atışlarıyla öne geçerek başladı: 55-58. Savunmada sertliğini arttırarak rakibine kolay sayı şansı tanımayan ve hücumda Wanamaker ile etkili olan Darüşşafaka Doğuş, salonda 74-70 galip ayrıldı.
Banvit'te Theodore 18, Vidmar 14 sayı kaydederken, Darüşşafaka Doğuş'ta Wanamaker 20, Clyburn 18 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.
Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Osman Sinan İşgüder
Banvit: Muric 11, Kulig 11, Orelik 7, Vidmar 14, Chappell 5, Furkan Korkmaz 4, Theodore 18
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 7, Birkan Batuk 5, Wanamaker 20, Clyburn 18, Furkan Aldemir 2, Zizic 5, Bertans, Harangody 17
1. Periyot : 18-13
Devre: 39-29
3. Periyot: 55-53
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:18
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Boğaz'da bayrak krizi
Toplam 93
Yorum
Kara Kargalar gak dedi Kedi ulaşamadığı ciğere misali eğer BEŞİKTAŞ EUROLİG ŞAMPİYONU olsaydı önce bu BAYRAĞI asarlardı, sonrada FUTBOLDA ikinci bayrağı yanına cuk
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 20
Yorum
tsli acımayın onlar size acımadı sizde onlara acımayın hepsini birden isteyin zor durumda kalsınlar
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Enes Ünal, İspanya yolcusu
Toplam 5
Yorum
Fbli Work permit yazarsanız internete neden kiralandığını öğrenirsiniz. Bu arada milli takımda da belirli sayıda forma giymiş olması gerekli.
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