Daçka yarı finale yükseldi

Karşılaşmaya Muric ve Theodore'nin sayılarıyla başlayan Banvit, 2. dakikayı 6-2 önde geçti. Clyburn ve Wanamaker'in skorer oyunuyla toparlanmaya çalışan Darüşşafaka Doğuş karşısında boyalı alanda Vidmar ve Orelik ile skor üreten ev sahibi ekip, ilk periyodu 18-13 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Banvit'in boş toplarını Harangody ve Wilbekin ile cezalandıran Darüşşafaka Doğuş, 13. dakikada eşitliği sağladı: 18-18. Hızlı hücumlarda Theodore ve Muric ile basketler bulan Banvit, 16. dakikada rakibine üstünlük sağlayarak, farkı 6 sayıya çıkardı: 27-21. Kulig'in basketleriyle farkı açan Banvit, soyunma odasına 10 sayı farkla (39-29) üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle girilen üçüncü çeyrekte 25. dakika ev sahibi takımın 10 sayılık farkıyla geçildi: 47-37. Darüşşafaka Doğuş; Harangody, Wanamaker, Clyburn ve Furkan Aldemir'in isabetleriyle farkı azaltsa da Banvit son periyoda 55-53 önde girdi.

Darüşşafaka Doğuş, son çeyreğe Birkan Batuk ve Clyburn'ün atışlarıyla öne geçerek başladı: 55-58. Savunmada sertliğini arttırarak rakibine kolay sayı şansı tanımayan ve hücumda Wanamaker ile etkili olan Darüşşafaka Doğuş, salonda 74-70 galip ayrıldı.

Banvit'te Theodore 18, Vidmar 14 sayı kaydederken, Darüşşafaka Doğuş'ta Wanamaker 20, Clyburn 18 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.



Salon: Kara Ali Acar



Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Osman Sinan İşgüder



Banvit: Muric 11, Kulig 11, Orelik 7, Vidmar 14, Chappell 5, Furkan Korkmaz 4, Theodore 18



Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 7, Birkan Batuk 5, Wanamaker 20, Clyburn 18, Furkan Aldemir 2, Zizic 5, Bertans, Harangody 17



1. Periyot : 18-13



Devre: 39-29



3. Periyot: 55-53