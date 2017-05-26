 Daçka yarı finale yükseldi – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Daçka yarı finale yükseldi

    Daçka yarı finale yükseldi

    play-off çeyrek final ikinci maçında , deplasmanda 'i 74-70 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

    Karşılaşmaya Muric ve Theodore'nin sayılarıyla başlayan , 2. dakikayı 6-2 önde geçti. Clyburn ve Wanamaker'in skorer oyunuyla toparlanmaya çalışan karşısında boyalı alanda Vidmar ve Orelik ile skor üreten ev sahibi ekip, ilk periyodu 18-13 önde tamamladı.

    İkinci periyodun başında Banvit'in boş toplarını Harangody ve Wilbekin ile cezalandıran Darüşşafaka Doğuş, 13. dakikada eşitliği sağladı: 18-18. Hızlı hücumlarda Theodore ve Muric ile basketler bulan Banvit, 16. dakikada rakibine üstünlük sağlayarak, farkı 6 sayıya çıkardı: 27-21. Kulig'in basketleriyle farkı açan Banvit, soyunma odasına 10 sayı farkla (39-29) üstün gitti.

    Karşılıklı basketlerle girilen üçüncü çeyrekte 25. dakika ev sahibi takımın 10 sayılık farkıyla geçildi: 47-37. Darüşşafaka Doğuş; Harangody, Wanamaker, Clyburn ve Furkan Aldemir'in isabetleriyle farkı azaltsa da Banvit son periyoda 55-53 önde girdi.

    Darüşşafaka Doğuş, son çeyreğe Birkan Batuk ve Clyburn'ün atışlarıyla öne geçerek başladı: 55-58. Savunmada sertliğini arttırarak rakibine kolay sayı şansı tanımayan ve hücumda Wanamaker ile etkili olan Darüşşafaka Doğuş, salonda 74-70 galip ayrıldı.

    Banvit'te Theodore 18, Vidmar 14 sayı kaydederken, Darüşşafaka Doğuş'ta Wanamaker 20, Clyburn 18 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

    Salon: Kara Ali Acar

    Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Osman Sinan İşgüder

    Banvit: Muric 11, Kulig 11, Orelik 7, Vidmar 14, Chappell 5, Furkan Korkmaz 4, Theodore 18

    Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 7, Birkan Batuk 5, Wanamaker 20, Clyburn 18, Furkan Aldemir 2, Zizic 5, Bertans, Harangody 17

    1. Periyot : 18-13

    Devre: 39-29

    3. Periyot: 55-53

    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:18
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