Fener tam yol
Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Tofaş’ı farklı yendi. Sarı-lacivertliler, Sloukas’ın 13 sayı attığı seride 1-0 öne geçti.
BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI
Sarı-lacivertliler üstünlüğünü sürdürürken son bölüme 64-60 galip girdi. Son çeyrekte de Tofaş karşısında etkili bir performans sergileyen sarı- lacivertliler salondan 92-76 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçmeyi başardı.
'BİZE YENİ BİR ENERJİ LAZIM'
Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, saygı duydukları bir rakibe karşı oynadıklarını ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sadece 1 antrenman yaparak maça çıktıklarını belirten Obra, "Yeni bir enerjiye ihtiyacımız var. Bazı oyuncularımız gerçekten çok yorgun. Güzel olan, süreyi tüm oyunculara paylaştırabildim. Bursa'daki maçta çok dikkatli olmamız " dedi
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:23
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Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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