 Fener tam yol – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Fener tam yol

    Fener tam yol

    , Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında ’ı farklı yendi. Sarı-lacivertliler, Sloukas’ın 13 sayı attığı seride 1-0 öne geçti.

    Avrupa Şampiyonu hız kesmedi, Süper Lige muhteşem döndü. Sarı Kanarya playoff çeyrek final serisi ilk maçında, TOFAŞ'ı 92-76 yendi, seride 1-0 öne geçti. İlk çeyrek 23-22 'ın üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, iyi savunma yaparken, soyunma odasına da 44-37 üstün girdi. İkinci yarıda da salonda büyük çekişme yaşandı.

    BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI
    Sarı-lacivertliler üstünlüğünü sürdürürken son bölüme 64-60 galip girdi. Son çeyrekte de Tofaş karşısında etkili bir performans sergileyen sarı- lacivertliler salondan 92-76 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

    'BİZE YENİ BİR ENERJİ LAZIM'
    Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, saygı duydukları bir rakibe karşı oynadıklarını ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sadece 1 antrenman yaparak maça çıktıklarını belirten Obra, "Yeni bir enerjiye ihtiyacımız var. Bazı oyuncularımız gerçekten çok yorgun. Güzel olan, süreyi tüm oyunculara paylaştırabildim. Bursa'daki maçta çok dikkatli olmamız " dedi
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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