Kartal'ın affı yok

Beşiktaş normal sezonda iki kez devirdiği kırmızı-siyahlıları çeyrek final serisinde de yıktı. Sarıca’nın öğrencileri, son 4’e göz kırptı.

Erkekler Basketbol Ligi'nde Play-Off serisi Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep maçıyla başladı. Çeyrek finalin ilk karşılaşmasına seyirci avantajıyla başlayan siyahbeyazlılar, rakibine şans tanımadı. Akatlar'da oynanan müsabakaya hızlı başlayan Kara Kartal, ilk periyodu 23-17 önde kapadı. İkinci çeyrekte taraflar savunmayı sert tutarken, soyunma odasına önde giren ev sahibiydi: 39-34. 3. periyota her iki takım da sayı üretmekte zorlandı ve çeyrek 52-50 sona erdi. Son bölümde büyük çekişme vardı ama daha az hata yapan Beşiktaş, Gaziantep'e üstünlük sağlamayı başardı.



STRAWBERRY YILDIZLAŞTI

Salondan 66-57 üstünlükle ayrılan Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, seride 1-0 öne geçti. Serinin 2. maçı yarın Gaziantep'te oynanacak. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmayı da kazanması halinde yarı finale adını yazdıracak. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 18 sayıyla Gaziantep'den Denmon olurken, Beşiktaş'ta Strawberry 15 sayıyla oynadı.