Kartal'ın affı yok
Beşiktaş normal sezonda iki kez devirdiği kırmızı-siyahlıları çeyrek final serisinde de yıktı. Sarıca’nın öğrencileri, son 4’e göz kırptı.
STRAWBERRY YILDIZLAŞTI
Salondan 66-57 üstünlükle ayrılan Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, seride 1-0 öne geçti. Serinin 2. maçı yarın Gaziantep'te oynanacak. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmayı da kazanması halinde yarı finale adını yazdıracak. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 18 sayıyla Gaziantep'den Denmon olurken, Beşiktaş'ta Strawberry 15 sayıyla oynadı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:39
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
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