 Kartal'ın affı yok – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Kartal'ın affı yok

    Kartal'ın affı yok

    Beşiktaş normal sezonda iki kez devirdiği kırmızı-siyahlıları çeyrek final serisinde de yıktı. Sarıca’nın öğrencileri, son 4’e göz kırptı.

    Erkekler Basketbol Ligi'nde Play-Off serisi Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep maçıyla başladı. Çeyrek finalin ilk karşılaşmasına seyirci avantajıyla başlayan siyahbeyazlılar, rakibine şans tanımadı. Akatlar'da oynanan müsabakaya hızlı başlayan Kara Kartal, ilk periyodu 23-17 önde kapadı. İkinci çeyrekte taraflar savunmayı sert tutarken, soyunma odasına önde giren ev sahibiydi: 39-34. 3. periyota her iki takım da sayı üretmekte zorlandı ve çeyrek 52-50 sona erdi. Son bölümde büyük çekişme vardı ama daha az hata yapan Beşiktaş, Gaziantep'e üstünlük sağlamayı başardı.

    STRAWBERRY YILDIZLAŞTI
    Salondan 66-57 üstünlükle ayrılan Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, seride 1-0 öne geçti. Serinin 2. maçı yarın Gaziantep'te oynanacak. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmayı da kazanması halinde yarı finale adını yazdıracak. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 18 sayıyla Gaziantep'den Denmon olurken, Beşiktaş'ta Strawberry 15 sayıyla oynadı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:39
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