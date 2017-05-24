 Efes ilk adımı attı – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Efes ilk adımı attı

    Efes ilk adımı attı

    Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında G.Saray Odeabank’ı 10 sayı farkla yenen , seride 1-0 öne geçti.

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Odeabank'ı ağırlayan , müsabakayı 10 sayı farkla 95-85 kazanarak, seride 1-0 öne geçti. Micov ve McCollum'un etkili performansıyla ilk çeyreği 26-21 önde bitiren , ikinci periyotta rakibine yakalandı ve devre 41-41 eşitlikle sona erdi.

    YARIN G.SARAY EV SAHİBİ
    Üçüncü çeyrek başa baş geçti ve Anadolu Efes, son saniye üçlüğüyle son periyoda 68-63 önde girdi. Son bölümde farkı açan lacivert-beyazlılar, sahadan 95-85 galip ayrıldı. İki galibiyet alanın dörtlü finale kalacağı eşleşmede ikinci maç G.Saray'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak. Maçta 20'şer sayı atan Efesli Granger ve Galatasaraylı McCollum yıldızlaştı

    ATAMAN'IN CEZASI BİTTİ
    Normal sezonun 28. haftasındaki Darüşşafaka Doğuş maçında diskalifiye edilmesinin ardından 3 maç men cezası verilen Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman, A.Efes ve Büyükçekmece maçlarının ardından yine takımının başında yer almadı. Ataman, bu karşılaşmayla cezasını doldururken, takımı yardımcı antrenör Yakup Sekizkök, yönetti.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:08
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