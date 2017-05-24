Efes ilk adımı attı
Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında G.Saray Odeabank’ı 10 sayı farkla yenen Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti.
YARIN G.SARAY EV SAHİBİ
Üçüncü çeyrek başa baş geçti ve Anadolu Efes, son saniye üçlüğüyle son periyoda 68-63 önde girdi. Son bölümde farkı açan lacivert-beyazlılar, sahadan 95-85 galip ayrıldı. İki galibiyet alanın dörtlü finale kalacağı eşleşmede ikinci maç G.Saray'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak. Maçta 20'şer sayı atan Efesli Granger ve Galatasaraylı McCollum yıldızlaştı
ATAMAN'IN CEZASI BİTTİ
Normal sezonun 28. haftasındaki Darüşşafaka Doğuş maçında diskalifiye edilmesinin ardından 3 maç men cezası verilen Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman, A.Efes ve Büyükçekmece maçlarının ardından yine takımının başında yer almadı. Ataman, bu karşılaşmayla cezasını doldururken, takımı yardımcı antrenör Yakup Sekizkök, yönetti.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:08
-
5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
-
Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
-
5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
Efes ilk adımı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.