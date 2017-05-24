 Darüşşafaka Banvit’e karşı – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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HEPSİ
    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ’e karşı

    Darüşşafaka Banvit’e karşı
    Erkekler Basketbol Ligi Play-Off çeyrek final serisindeki diğer bir maçta ile karşı karşıya gelecek. Daçka'nın sahasında oynanacak ilk maç 18.30'da başlayacak ve NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. İki takımın normal sezondaki maçlarında gülen taraf Banvit olmuştu.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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