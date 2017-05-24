 Avrupa’nın kralı sahnede – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Avrupa’nın kralı sahnede

    Avrupa’nın kralı sahnede

    Avrupa Şampiyonu F.Bahçe, bugün Tofaş’ı ağırlayacak. Ülker Arena’da oynanacak çeyrek final serisinin ilk maçı 20.30’da başlayacak.

    Geçtiğimiz hafta sonu tarihi bir başarıya imza atan ve THY Avrupa Ligi Kupası'nı kaldıran ilk Türk takımı olan Erkek Basketbol Takımı, gözünü Spor Toto Türkiye Ligi'ne dikti. Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan sarı-lacivertliler, Play-Off çeyrek final serisi ilk karşılaşmasında bugün Tofaş'ı konuk edecek. Ülker Arena'da oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak bu önemli mücadele beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki bu seriye tam kadro çıkacak. Bursa temsilcisinde de eksik bulunmazken, 2 galibiyete ulaşan taraf adını yarı finale yazdıracak. Normal sezonda iki takım arasında oynanan ilk maçı Tofaş evinde 81-72 kazanmıştı. Kanarya ise Ülker Arena'da rakibini 90-75'le geçmeyi başarmıştı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:04
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