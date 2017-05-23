 ..Ve heyecan başlıyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    ..Ve heyecan başlıyor

    ..Ve heyecan başlıyor

    'nde play-off çeyrek final maçları, bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

    TBF'den yapılan açıklamaya göre program şöyle:

    BUGÜN: 18.30 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş Akatlar Arena), 20.30 Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Abdi İpekçi),
    YARIN: 18.30 Darüşşafaka Doğuş-Banvit (Volkswagen Arena), 20.30 Fenerbahçe-TOFAŞ (Ülker Sports Arena).
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:41
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