 Taraftarla yıkacak – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Taraftarla yıkacak

    Taraftarla yıkacak
    Erkek Basketbol Takımı'nın ile oynayacağı Play-Off Çeyrek Final ikinci maçının bilet satışı devam ediyor. Fiyatlar 15 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Yönetim, taraftarlara bilet alarak tribünleri doldurma çağrısı yaptı. Abdi İpekçi Arena'da perşembe günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.30.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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