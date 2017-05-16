Potada derbi heyecanı

Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün 20.00'de iki maç oynanacak. A.Efes, Abdi İpekçi'de Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlayacak. Bu maç beİN Sports 3'ten yayınlanacak. NTV Spor'dan yayınlanacak diğer karşılaşma ise Darüşşafaka ile Balıkesir arasında oynanacak.