 Potada fırtına esti – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Potada fırtına esti

    Potada fırtına esti

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Trabzonspor Medical Park deplasmanda Muratbey Uşak'ı 101-92 yendi.

    Karşılaşmaya iyi başlayan Muratbey Uşak, ilk 5 dakikasını 18-5 üstün geçtiği ilk periyodu 29-15 önde tamamladı.

    Karadeniz temsilcisinin daha etkili olduğu ikinci periyotta, ev sahibi ekip 15. dakikayı 35-32 üstün geçti. İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı devrenin son bölümünde serbest atışları değerlendiren Kadji'nin basketleriyle Trabzonspor Medical Park, soyunma odasına 50-49 önde girdi.

    Üçüncü periyotta pota altından bulduğu sayılarla etkili olan Trabzonspor Medical Park aradaki farkı açtığı periyodun 25. dakikasını 66-58 üstün geçti. Bordo-mavili ekip, periyodu 82-69 önde geçti.

    Son periyotta etkili oyununu sürdüren Trabzonspor Medical Park, maçtan 101-92 galip ayrıldı.

    Karşılaşmanın en skorer ismi 29 sayı üreten Muratbey Uşak'tan Freimanis oldu.

    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:08
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