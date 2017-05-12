Potada fırtına esti

Karşılaşmaya iyi başlayan Muratbey Uşak, ilk 5 dakikasını 18-5 üstün geçtiği ilk periyodu 29-15 önde tamamladı.

Karadeniz temsilcisinin daha etkili olduğu ikinci periyotta, ev sahibi ekip 15. dakikayı 35-32 üstün geçti. İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı devrenin son bölümünde serbest atışları değerlendiren Kadji'nin basketleriyle Trabzonspor Medical Park, soyunma odasına 50-49 önde girdi.

Üçüncü periyotta pota altından bulduğu sayılarla etkili olan Trabzonspor Medical Park aradaki farkı açtığı periyodun 25. dakikasını 66-58 üstün geçti. Bordo-mavili ekip, periyodu 82-69 önde geçti.

Son periyotta etkili oyununu sürdüren Trabzonspor Medical Park, maçtan 101-92 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 29 sayı üreten Muratbey Uşak'tan Freimanis oldu.