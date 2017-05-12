Potada fırtına esti
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Trabzonspor Medical Park deplasmanda Muratbey Uşak'ı 101-92 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Muratbey Uşak, ilk 5 dakikasını 18-5 üstün geçtiği ilk periyodu 29-15 önde tamamladı.
Karadeniz temsilcisinin daha etkili olduğu ikinci periyotta, ev sahibi ekip 15. dakikayı 35-32 üstün geçti. İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı devrenin son bölümünde serbest atışları değerlendiren Kadji'nin basketleriyle Trabzonspor Medical Park, soyunma odasına 50-49 önde girdi.
Üçüncü periyotta pota altından bulduğu sayılarla etkili olan Trabzonspor Medical Park aradaki farkı açtığı periyodun 25. dakikasını 66-58 üstün geçti. Bordo-mavili ekip, periyodu 82-69 önde geçti.
Son periyotta etkili oyununu sürdüren Trabzonspor Medical Park, maçtan 101-92 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi 29 sayı üreten Muratbey Uşak'tan Freimanis oldu.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:08
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 24
Yorum
doğan fb maclarında iddası olmyanlar ölüm kalım meselesi gibi oynarlardı. sebep? sevmezlerdi fb. sen bu yolda devam et aynı şeyi yaşarsınız.
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 24
Yorum
necati yazıklar olsunki Türk futbolu sizin gibi hak yiyenlerle dolu
- Küfür serbest mi?
Toplam 27
Yorum
AKB SN BAŞKAN TALİSCA O HAREKETİ SENİN İFADENLE "1 SANİYE DE" SANA GÖSTERSE BÖYLE OLUMLU MU KARŞILARSIN
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