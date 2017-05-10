 Potada rakip Efes – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Potada rakip Efes

    Potada rakip Efes

    Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün dev bir maç var: -...

    Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 20.00'de başlayacak karşılaşmayı beIN SPORTS naklen olarak ekranlara taşıyacak. Bu maç Kanarya açısından çok önemli. Parkeden galibiyetle ayrılması halinde normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek. Koç Zeljko Obradovic de mutlak kazanmak için parkede olacaklarını ifade etti.

    3 KEZ F.BAHÇE GÜLDÜ
    ile bu sezon 5 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda rakibini yenen Kanarya, THY Euroleague'de ve ligde 1'er kez daha mağlup etti.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:43
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