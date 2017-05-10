Potada rakip Efes
Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün dev bir maç var: Anadolu Efes-Fenerbahçe...
3 KEZ F.BAHÇE GÜLDÜ
Fenerbahçe ile Anadolu Efes bu sezon 5 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda rakibini yenen Kanarya, THY Euroleague'de ve ligde 1'er kez daha mağlup etti.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:43
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
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GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
- G.Saray'da yeni dönem!
Toplam 5
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
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