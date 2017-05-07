 Ergin Ataman'dan güzel hareket – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    'dan güzel hareket

    Ergin Ataman'dan güzel hareket

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes'in deplasmanda 'ı 70-69 mağlup ettiği maçta Sarı-kırmızılı takımın başantrenörü , görme engelli bir taraftara karşılaşmayı anlattı.

    Başantrenörü , cezası nedeniyle Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçı tribünden izledi. Karşılaşmayı oğlu ve görme engelli Galatasaray taraftarı Uğur Bayram ile beraber tribünden takip eden Ataman'ın, görme engelli taraftara maçı anlatması dikkati çekti. Ataman, Uğur Bayram'a imzalı Galatasaray Odeabank forması da hediye etti.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:33
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