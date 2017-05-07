Ergin Ataman'dan güzel hareket
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes'in deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 70-69 mağlup ettiği maçta Sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ergin Ataman, görme engelli bir taraftara karşılaşmayı anlattı.
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, cezası nedeniyle Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçı tribünden izledi. Karşılaşmayı oğlu ve görme engelli Galatasaray taraftarı Uğur Bayram ile beraber tribünden takip eden Ataman'ın, görme engelli taraftara maçı anlatması dikkati çekti. Ataman, Uğur Bayram'a imzalı Galatasaray Odeabank forması da hediye etti.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:33
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
Ergin Ataman'dan güzel hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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