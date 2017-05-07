Ergin Ataman'dan güzel hareket

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, cezası nedeniyle Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçı tribünden izledi. Karşılaşmayı oğlu ve görme engelli Galatasaray taraftarı Uğur Bayram ile beraber tribünden takip eden Ataman'ın, görme engelli taraftara maçı anlatması dikkati çekti. Ataman, Uğur Bayram'a imzalı Galatasaray Odeabank forması da hediye etti.



