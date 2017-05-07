 Derbide zafer F.Bahçe’nin – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Derbide zafer F.Bahçe’nin

    Derbide zafer F.Bahçe’nin

    Sarı-lacivertliler, 29. hafta maçında ’ı evinde farklı yendi, derbiden galip ayrıldı.

    29. hafta maçında evinde konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-76 mağlup etti. Maçın ilk yarısını da sarı-lacivertliler 46-37 önde tamamladı. Maçı izleyen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'a küfür edilmesi üzerine taraftarları engellemeye çalıştı. Diğer sonuçlar: Dİ Büyükçekmece- Darüşşafaka: 93- 107, Gaziantep-M.Uşak: 111-91, Tofaş-Yeşilgiresun: 92-87, Balıkesir- Karşıyaka: 101-99, Trabzon-TED: 101-69.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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