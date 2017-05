Cimbom son saniyede yıkıldı

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 23. galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank 12. kez yenildi.

Ligde 3 Mayıs Çarşamba günü oynanan Darüşşafaka Doğuş karşılaşmasında diskalifiye edilen Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, 3 maç men cezasından dolayı takımının başında yer alamadı.

Ataman, karşılaşmayı oğlu ve görme engelli bir taraftarla beraber tribünden takip etti. Deneyimli çalıştırıcı, görme engelli taraftara maçı anlattı.

Galatasaray Odeabank'ta sakatlıkları bulunan Sinan Güler, Tibor Pleiss, Alex Tyus ve Errick McCollum, müsabakada forma giyemedi.

İki takımın da hücumda tutuk başladığı karşılaşmada Galatasaray Odeabank, Daye, Fitipaldo ve Göksenin Köksal'ın kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 8-6 önde geçti. Mola dönüşü Anadolu Efes, Can Maxim Mutaf ve Honeycutt'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 8. dakikada eşitliği yakaladı: 12-12. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 15-14 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Schilb, Emir Preldzic ve Daye'in basketleriyle başlayan Galatasaray Odeabank, 13. dakikada skoru 22-16'ya getirerek üstünlüğünü devam ettirdi. Schilb ve Daye ikilisiyle pota altında, Can Korkmaz ile de üç sayı çizgisinin gerisinde etkili olan ve 7-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılılar, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-24. Kalan bölümde Anadolu Efes, Cedi Osman ile farkı eritse de ev sahibi takım, devre arasına 38-34 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, Galatasaray Odeabank, Micov ve Ege Arar'ın bulduğu sayılarla 25. dakikada 49-46'lık skorla üstünlüğünü sürdürdü. Diebler-Granger ikilisi arasında bir pozisyonun ardından faul kararıyla ilgili yaşanan tartışma sonrası sarı-kırmızılıların başantrenörü Ergin Ataman da tribünden tepki gösterdi. Galatasaray Odeabank, final periyoduna 55-54 üstün girdi.

Son periyoda iyi başlayan sarı-kırmızılılar, Göksenin Köksal'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 32. dakikada farkı yeniden 6 sayıya çıkardı: 62-56. Çekişmeli geçen kalan bölümde Anadolu Efes'in Dunston'la son saniyede bulduğu basket geçerli sayıldı ve lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 70-69 galip ayrıldı.





Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu



Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 4, Göksenin Köksal 7, Micov 10, Daye 16, Ege Arar 6, Diebler 7, Can Korkmaz 3, Orhan Haciyeva, Schilb 12, Emir Preldzic 4



Anadolu Efes: Doğuş Balbay 2, Granger 9, Cedi Osman 15, Brown 6, Dunston 18, Can Maxim Mutaf 5, Heurtel 6, Honeycutt 3, Thomas 6



1. Periyot: 15-14



Devre: 38-34



3. Periyot: 55-54



Beş faulle çıkan: 32.25 Brown (Anadolu Efes)