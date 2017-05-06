Ergin Ataman'a şok ceza!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş maçında diskalifiye edilen Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'a 3 maç men cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, Ataman'ın 3 Mayıs Çarşamba günü oynanan maçın görevlilerine yönelik kaba, alaycı, küçük düşürücü söz ve hareketleri sebebiyle, hareketin şiddeti ve ağırlığı da dikkate alınarak, 3 maç men ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Ataman, Darüşşafaka Doğuş maçının bitimine 5 dakikada 50 saniye kala, karşılaşmanın hakemlerine itirazı dolayısıyla 2 teknik faul alarak diskalifiye edilmişti.
Tecrübeli başantrenör, aldığı bu cezayla normal sezonun son iki maçı (Anadolu Efes ve Demir İnşaat Büyükçekmece) ile play-off çeyrek final serisinin ilk karşılaşmasında takımın başında yer alamayacak.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
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Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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