 Ergin Ataman'a şok ceza! – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    'a şok ceza!

    Ergin Ataman'a şok ceza!

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş maçında diskalifiye edilen Başantrenörü 'a 3 maç men cezası verdi.

    TBF'den yapılan açıklamada, Ataman'ın 3 Mayıs Çarşamba günü oynanan maçın görevlilerine yönelik kaba, alaycı, küçük düşürücü söz ve hareketleri sebebiyle, hareketin şiddeti ve ağırlığı da dikkate alınarak, 3 maç men ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

    Ataman, Darüşşafaka Doğuş maçının bitimine 5 dakikada 50 saniye kala, karşılaşmanın hakemlerine itirazı dolayısıyla 2 teknik faul alarak diskalifiye edilmişti.

    Tecrübeli başantrenör, aldığı bu cezayla normal sezonun son iki maçı (Anadolu Efes ve Demir İnşaat Büyükçekmece) ile play-off çeyrek final serisinin ilk karşılaşmasında takımın başında yer alamayacak.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:46
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