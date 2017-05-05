Ergin Ataman'a şok ceza!

TBF'den yapılan açıklamada, Ataman'ın 3 Mayıs Çarşamba günü oynanan maçın görevlilerine yönelik kaba, alaycı, küçük düşürücü söz ve hareketleri sebebiyle, hareketin şiddeti ve ağırlığı da dikkate alınarak, 3 maç men ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Ataman, Darüşşafaka Doğuş maçının bitimine 5 dakikada 50 saniye kala, karşılaşmanın hakemlerine itirazı dolayısıyla 2 teknik faul alarak diskalifiye edilmişti.

Tecrübeli başantrenör, aldığı bu cezayla normal sezonun son iki maçı (Anadolu Efes ve Demir İnşaat Büyükçekmece) ile play-off çeyrek final serisinin ilk karşılaşmasında takımın başında yer alamayacak.