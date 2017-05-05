Ergin Ataman'a şok ceza!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş maçında diskalifiye edilen Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'a 3 maç men cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, Ataman'ın 3 Mayıs Çarşamba günü oynanan maçın görevlilerine yönelik kaba, alaycı, küçük düşürücü söz ve hareketleri sebebiyle, hareketin şiddeti ve ağırlığı da dikkate alınarak, 3 maç men ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Ataman, Darüşşafaka Doğuş maçının bitimine 5 dakikada 50 saniye kala, karşılaşmanın hakemlerine itirazı dolayısıyla 2 teknik faul alarak diskalifiye edilmişti.
Tecrübeli başantrenör, aldığı bu cezayla normal sezonun son iki maçı (Anadolu Efes ve Demir İnşaat Büyükçekmece) ile play-off çeyrek final serisinin ilk karşılaşmasında takımın başında yer alamayacak.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:46
- Elde var bir!
Toplam 18
Yorum
Murat SEN FENERBAHÇELİ DEĞİLSİN. OLAMAZSIN DA HİÇBİR ZAMAN. İSTİFAYMIŞ !
- Aboubakar ve Cenk Fener'i solladı
Toplam 1
Yorum
Beşiktaşlı Derbiyi kazanmak istiyorsan Cenk ile başlama Şenol Hoca.Siz bu adama hiç mi kuvvet çalışması yaptırmıyosunuz.
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 26
Yorum
rüyaa fener ve bjk halkla daha çok yanyanalar, gs belli bir zümrenin takımı olduğundan taraftarına da dokunmaz, nasılsa takım liselilerin takımı
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