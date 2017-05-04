Derbide zafer Daçka’nın: 78-69
Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasının erteleme maçında, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 78-69 yendi. Bu sonucun ardından bir maçı eksik Darüşşafaka Doğuş ligdeki 20. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank 11. kez yenildi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Derbide zafer Daçka’nın: 78-69 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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