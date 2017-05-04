 Derbide zafer Daçka’nın: 78-69 – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Derbide zafer Daçka’nın: 78-69

    Derbide zafer Daçka’nın: 78-69
    , Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasının erteleme maçında, sahasında 'ı 78-69 yendi. Bu sonucun ardından bir maçı eksik Darüşşafaka Doğuş ligdeki 20. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank 11. kez yenildi.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:50
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