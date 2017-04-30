 Kaf-Kaf kazanmayı bildi – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Kaf-Kaf kazanmayı bildi

    Kaf-Kaf kazanmayı bildi

    'nde , 'yi 84-78 mağlup etti.

    Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada 6-5 öne geçen rakibi karşısında Summers ve Ponitka ile 9-0'lık seri yakalayan , 4. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 14-6. Altıncı dakikada farkı 9 sayıya (21-12) çıkaran ev sahibi ekip karşısında , çeyreğin son bölümünde daha etkili oldu ve farkı azalttı. İlk periyodu Pınar Karşıyaka, 26-24 üstün tamamladı.

    İkinci çeyreğin başında etkili oyununu sürdüren Demir İnşaat Büyükçekmece, öne geçtiği müsabakada Johnson'ın basketleriyle 16. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 30-36. Rakibine 8-0'lık seriyle cevap veren ve 38-36 öne geçen Pınar Karşıyaka, Muhammed'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle devreyi 45-42 önde bitirdi.

    Üçüncü periyodun başında Ponitka ve Summers'ın 3 sayılık basketleriyle farkı 9 sayıya çıkaran (51-42) Pınar Karşıyaka'ya 8-0'lık seriyle cevap veren konuk ekip, aradaki farkın daha fazla artmasına izin vermedi. Demir İnşaat Büyükçekmece'nin 59-58'lik skorla üstünlüğü yakaladığı periyotta tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 67-65 üstün girdi.

    Final periyoduna etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 34. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 77-69. Rakibinin farkı 1 sayıya (79-78) indirmesine engel olamayan Pınar Karşıyaka, son 2 dakikaya 83-78 üstün girdi. Yeşil-kırmızılı ekip, müsabakadan 84-78 galip ayrıldı.


    Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

    Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Halit Can Cihan

    Pınar Karşıyaka: Green 6, Brown 5, Ponitka 19, Summers 19, Owens 21, Muhammed Baygül 10, Egemen Güven 2, Soner Şentürk 2

    Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 9, Hayes 14, Abercrombie 6, Stipanovic 14, Mutlu Akpınar, Burak Can Yıldızlı 5, Tayfun Erülkü, Buckner 8, Ceyhun Altay 2, Caloiaro 20

    1. Periyot: 26-24

    Devre: 45-42

    3. Periyot: 67-65

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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