 Her yerde Kara Kartal – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Her yerde Kara Kartal

    Her yerde Kara Kartal

    STBL’nin 28. haftasında Trabzonspor MP’ı 30 sayı farkla deviren Beşiktaş SJ, arka arkaya 7’nci, toplamda ise 23. galibiyetini elde etti.

    28. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Akatlar Arena'da Trabzonspor Medical Park'ı 30 sayı farkla 92-62'lik skorla mağlup etti. Maçı baştan sona üstün tamamlayan siyah-beyazlılar, devreyi de 47-32 önde tamamladı. Beşiktaş'ta 4 oyuncu çift haneli sayılar üretip skora katkıda bulunurken, mücadelenin en skorer ismi bordo-mavili takımdan 17 sayı kaydeden Dwight Hardy oldu. Bu sonucun ardından üst üste 7. galibiyetine imza atan Kara Kartal, toplamda da 23. zaferini aldı. Kötü gidişatı sürdüren Trabzonspor ise arka arkaya 4. yenilgisini yaşadı.

    TEK FARKLA TOFAŞ
    STBL'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ: 79-80, Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece: 84-78, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler- Gaziantep Basketbol: 79-89, Yeşilgiresun Bld.-Best Balıkesir: 98-89.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
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