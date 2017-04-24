 ‘Altı patlar’ Kara Kartal – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    ‘Altı patlar’ Kara Kartal

    ‘Altı patlar’ Kara Kartal

    , STBL’nin 27. hafta maçında karşılaştığı ’u 67-59 mağlup etti.

    Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikasını 7-5 önde geçen konuk ekip, çeyreği de 13-11 önde tamamladı.

    Mücadelenin ikinci periyoduna etkili başlayan siyah-beyazlılar, 15. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 16-23. ; Balazic ve Haislip'in üç sayı çizgisinin gerisinden buldukları sayılarla farkı azaltsa da, konuk ekip soyunma odasına 28-24 önde gitti.

    Maçın ikinci yarısına sert savunmayla giren ev sahibi takım, Cherry'nin skorer oyunuyla öne geçti: 38-36. Çabuk toparlanan ve rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren , son periyoda da 47-43 üstün girdi.

    Müsabakanın son bölümünde oyunun kontrolünü eline alarak savunmasını sertleştiren Beşiktaş Sompo Japan, Weems'nin üst üste bulduğu dış atışlarla karşılaşmadan 67-59 galip ayrıldı.

    Gaziantep Basketbol adına 16 sayı üreten Balazic, maçın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte ise Weems 13 sayı üretti.


    Salon: Karataş Şahinbey

    Hakemler: Murat Biricik, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

    Gaziantep Basketbol: Rautins 13, Altan Erol, Cherry 10, Haislip 9, Jefferson 10, Alper Özcan 1, Ruzic, Balazic 16

    Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler 4, Clark 6, Thompson 2, Roll 12, Sertaç Şanlı 4, Erkan Veyseloğlu 12, Stimac 4, Kenan Sipahi 10, Weems 13, Doğan Şenli

    1. Periyot: 11-13

    Devre: 24-28

    3. Periyot: 43-47

    Beş faulle çıkan: 36.17 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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