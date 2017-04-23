 G.Saray, Karşıyaka'yı rahat geçti – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    G.Saray, Karşıyaka'yı rahat geçti

    G.Saray, Karşıyaka'yı rahat geçti

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta karşılaşmasında , 'yı 67-55 mağlup etti.

    Bu sonuçla ligdeki 17. galibiyetini alırken, 13. kez yenildi.

    Karşılaşmaya Sinan Güler ve Micov'un basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Odeabank, ilk 5 dakikayı da 10-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili olan Pınar Karşıyaka 8. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 12-13. Konuk ekip, Ponitka ve Summers'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği de 21-16 üstün kapattı.

    Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte iki takım da savunma sertliğini artırdı. Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 27-26 önde geçti. Ev sahibi sarı-kırmızılı takım, Tyus'un ilk yarının bitimine 59 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla yeniden öne geçse de ilk yarı konuk ekipten Green'in turnikesiyle 34-34 tamamlandı.

    Taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray Odeabank, ikinci yarıya 11-0'lık seriyle başladı. Üçüncü çeyreğin ilk 4 dakikasını sayı atamadan geçiren Pınar Karşıyaka karşısında pota altını Tyus ile iyi savunan ev sahibi takım, son çeyreğe 51-45 önde girdi.

    İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı son çeyrekte sarı-kırmızılılar, Micov'un 3 sayılık isabetiyle rakibine 35. dakikada 57-47 üstünlük kurdu. Son bölümde rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, karşılaşmayı 67-55 kazandı.

    SİNAN GÜLER'İN 400. MAÇI
    Galatasaray Odeabank'ın kaptanı Sinan Güler, Pınar Karşıyaka mücadelesi ile ligdeki 400. maçına çıkmış oldu.

    Sinan Güler, 400. maçını 11 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.


    Salon: Abdi İpekçi

    Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Mehmet Karabilecen

    Galatasaray Odeabank: Göksenin Köksal 6, Sinan Güler 11, Micov 18, Daye 14, Tyus 10, McCollum 3, Ege Arar, Schilb, Diebler 5

    Pınar Karşıyaka: Green 19, Brown 8, Owens 5, Erdi Gülaslan, Summers 15, Ponitka 8, Muhammed Baygül, Petway, Soner Şentürk

    1. Periyot: 16-21

    Devre: 34-34

    3. Periyot: 51-45

    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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