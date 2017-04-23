G.Saray, Karşıyaka'yı rahat geçti
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, Pınar Karşıyaka'yı 67-55 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray Odeabank ligdeki 17. galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka 13. kez yenildi.
Karşılaşmaya Sinan Güler ve Micov'un basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Odeabank, ilk 5 dakikayı da 10-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili olan Pınar Karşıyaka 8. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 12-13. Konuk ekip, Ponitka ve Summers'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği de 21-16 üstün kapattı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte iki takım da savunma sertliğini artırdı. Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 27-26 önde geçti. Ev sahibi sarı-kırmızılı takım, Tyus'un ilk yarının bitimine 59 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla yeniden öne geçse de ilk yarı konuk ekipten Green'in turnikesiyle 34-34 tamamlandı.
Taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray Odeabank, ikinci yarıya 11-0'lık seriyle başladı. Üçüncü çeyreğin ilk 4 dakikasını sayı atamadan geçiren Pınar Karşıyaka karşısında pota altını Tyus ile iyi savunan ev sahibi takım, son çeyreğe 51-45 önde girdi.
İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı son çeyrekte sarı-kırmızılılar, Micov'un 3 sayılık isabetiyle rakibine 35. dakikada 57-47 üstünlük kurdu. Son bölümde rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, karşılaşmayı 67-55 kazandı.
SİNAN GÜLER'İN 400. MAÇI
Galatasaray Odeabank'ın kaptanı Sinan Güler, Pınar Karşıyaka mücadelesi ile ligdeki 400. maçına çıkmış oldu.
Sinan Güler, 400. maçını 11 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Mehmet Karabilecen
Galatasaray Odeabank: Göksenin Köksal 6, Sinan Güler 11, Micov 18, Daye 14, Tyus 10, McCollum 3, Ege Arar, Schilb, Diebler 5
Pınar Karşıyaka: Green 19, Brown 8, Owens 5, Erdi Gülaslan, Summers 15, Ponitka 8, Muhammed Baygül, Petway, Soner Şentürk
1. Periyot: 16-21
Devre: 34-34
3. Periyot: 51-45
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:32
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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