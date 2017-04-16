Kartal’dan şov

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 21. galibiyetini alırken, Banvit 9. kez yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Banvit, Theodore'un etkili oyununun yanı sıra Kulig ve Orelik'in üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle 5. dakikayı 14-10 önde geçti. Kalan bölümde konuk ekibin Theodore ile kaydettiği sayılara Clark ve Thompson ile yanıt veren ve skor üstünlüğünü yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 21-19 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna iyi başlayan misafir takım, Theodore ve Tolga Geçim'in ürettiği sayılarla 12. dakikada 28-25 öne geçti. Sertaç Şanlı, Erkan Veyseloğlu ve Clark'ın basketleriyle 11-3'lük seri yakalayan siyah-beyazlılar, 17. dakikada tekrar öne geçti: 36-31. Etkili oyununu sürdüren ve farkı çift hanelere çıkaran Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 49-35 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan, Erkan Veyseloğlu ve Clark ile skor üreten ev sahibi ekip, 25. dakikada 56-38'lik skorla üstünlüğünü devam ettirdi. Banvit, Chappell'in skorer oyunuyla 27. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 56-47. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, final periyoduna da 67-56 üstün girdi.

Son çeyrekte de Stimac, Weems, Thompson ile etkili oyununu devam ettiren ve 9-0'lık seri bulan siyah-beyazlılar, 34. dakikada farkı 20 sayıya (76-56) taşıdı. Kalan bölümde Strawberry ve Erkan Veyseloğlu ile basketler üretmeye devam eden Beşiktaş Sompo Japan, salondan 85-69 galip ayrıldı.

Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve bazı yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı tribünden takip etti.





Salon: Beşiktaş Akatlar Arena



Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Can Mavisu



Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 8, Roll 12, Strawberry 19, Stimac 12, Clark 18, Weems 2, Sertaç Şanlı 4, Erkan Veyseloğlu 10, Şafak Edge



Banvit: Theodore 21, Chappell 9, Orelik 13, Muric 5, Vidmar 2, Kulig 8, Tolga Geçim 3, Furkan Korkmaz 8, Merthan Mutlu



1. Periyot: 21-19



Devre: 49-35



3. Periyot: 67-56



Beş faulle çıkan: 36.29 Roll (Beşiktaş Sompo Japan)