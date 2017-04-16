 Aslan, Errick ile kükredi – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Aslan, Errick ile kükredi

    Aslan, Errick ile kükredi
    Erkekler Basketbol Ligi'nin 36. haftasında Galatasaray Odeabank deplasmanda Yeşil Giresun Belediyespor'u 89-86 mağlup etti. Mücadelenin ilk devresini 51-50 Karadeniz ekibi üstün tamamladı. Aslan'da Errick McCollum sazı eline alıp karşılaşmayı 22 sayıyla bitirdi. Sarıkırmızılılar, ligdeki 16. galibiyetini alarak 6. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Yeşil Giresun Belediye play-off yolunda ağır yara aldı.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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