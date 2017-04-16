Aslan, Errick ile kükredi
Erkekler Basketbol Ligi'nin 36. haftasında Galatasaray Odeabank deplasmanda Yeşil Giresun Belediyespor'u 89-86 mağlup etti. Mücadelenin ilk devresini 51-50 Karadeniz ekibi üstün tamamladı. Aslan'da Errick McCollum sazı eline alıp karşılaşmayı 22 sayıyla bitirdi. Sarıkırmızılılar, ligdeki 16. galibiyetini alarak 6. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Yeşil Giresun Belediye play-off yolunda ağır yara aldı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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