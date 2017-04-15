Galatasaray Odeabank deplasmanda kazandı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Odeabank deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor'u 89-86 mağlup etti.
Salon: 19 Eylül
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Semih Vural xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx
Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead xx 19, Ledo xx 25, Enes Berkay Taşkıran xx, Emircan Koşut xx 2, Metin Türen xx 3, Doğuş Özdemiroğlu xx 11, Gıll xx 10, Ivanov xx 16
Galatasaray Odeabank: Mc Collum xx 22, Micov xx 8, Tyus xx 9, Schilb xx 13, Ege Arar x, Daye xx 9, Sinan Güler xx 12, Diebler xx 5, Göksenin Köksal xx 11
1. Periyot: 22-28 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 51-50 (Yeşilgiresun Belediyespor lehine)
3. Periyot: 67-70 (Galatasaray Odeabank lehine)
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Semih Vural xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx
Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead xx 19, Ledo xx 25, Enes Berkay Taşkıran xx, Emircan Koşut xx 2, Metin Türen xx 3, Doğuş Özdemiroğlu xx 11, Gıll xx 10, Ivanov xx 16
Galatasaray Odeabank: Mc Collum xx 22, Micov xx 8, Tyus xx 9, Schilb xx 13, Ege Arar x, Daye xx 9, Sinan Güler xx 12, Diebler xx 5, Göksenin Köksal xx 11
1. Periyot: 22-28 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 51-50 (Yeşilgiresun Belediyespor lehine)
3. Periyot: 67-70 (Galatasaray Odeabank lehine)
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- CAS’tan Fener’e ret
Toplam 1
Yorum
61 bu insanların şampiyonluğunu nasıl çaldınız?
- Ahmet Çakar'dan derbi yorumu:
Toplam 1
Yorum
gizli rezerv mi hocam lig bitti uranyum mu çıkarıyoz alt tarafı 0-0 bitecek saçma bir maç izleyeceğiz
- Casillas bombası
Toplam 21
Yorum
ben gsliyim ama lütfen yeter artık. bırak git aziz efendi. refleksleri bitmiş 35 yaşında adama dünya para vereceğine nefret etsem de türk oyuncu volkana ver
Galatasaray Odeabank deplasmanda kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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