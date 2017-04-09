Potanın kralı!
Bursa’da dün müthiş bir mücadele vardı. Tofaş iyi başladığı maçı uzun süre önde götürdü. Ancak siyah-beyazlılar pes etmedi, uzatmalarda rakibini devirdi.
Beşiktaş Sompo Japan dün Bursa'da zafere uzandı. Tofaş'a konuk olan siyah-beyazlılar, kötü başladığı karşılaşmayı uzatmalarda 95-94 kazandı. İlk periyodu 26-22 önde kapatan ev sahibi Tofaş, soyunma odasına da 45-37 üstün girdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, özellikle son periyottaki oyunuyla maçı uzatmaya götürdü.
THOMPSON YILDIZLAŞTI
Başa baş geçen bu bölümde zaferi getiren basketler son saniyelerde geldi. Bir sayı farkla rakibini deviren Kartal, ilk 3'teki yerini de sağlama aldı. Maçın en skorer ismi de 24 sayıyla Beşiktaş'tan Thompson oldu.
Bu arada Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle TOFAŞ takımı sahaya ''Anadolu Ajansı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz'' yazılı pankartla çıktı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Sinan İşgüder, Mehmet Şahin
TOFAŞ: Barış Ermiş 4, Mejia 18, Crocker 21, Kaya Peker 12, Copeland 13, Ivanov 8, Kadir Bayram 2, Palacios 11, Caner Topaloğlu 5
Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 24, Roll 8 , Strawberry 14, Clark 22, Sertaç Şanlı 2, Stimac 12, Weems 8, Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu, Muratcan Güler 5
1. Periyot: 26-22
Devre: 45-37
3. Periyot: 65-58
Normal süre: 83-83
5 faulle çıkanlar: 24.58 Kaya Peker (TOFAŞ), 44.46 Roll (Beşiktaş Sompo Japan)
Diskalifiye: 25.33 Orhun Ene (TOFAŞ)
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:14
- Rıdvan Dilmen: Yılın en iyi maçı
Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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