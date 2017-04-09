 Potada rakip Banvit – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Potada rakip

    Potada rakip Banvit
    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde lider durumda olan bugün 4. basamakta yer alan 'e konuk olacak. 15.00'teki mücadele Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 3'ten naklen yayınlanacak.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
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