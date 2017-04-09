 Fener ezer geçer – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Fener ezer geçer

    Fener ezer geçer

    STBL’de ’e konuk olan Kanarya rakibini 11 sayı farkla devirdi. Liderliğini sürdüren 86 75 F.Bahçe ligde üst üste 16. galibiyetini elde etti. Fener’de 5 oyuncu çift haneli sayılar üretti.

    Spor Toto Basketbol Ligi 25. haftasında karşılaştığı Banvit'i 86-75 mağlup etti. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 20-15, devreyi de 46-28 önde bitirdi. Ev sahibi ekip 3. periyotta arka arkaya bulduğu sayılarla farkı eritse de Kanarya son çeyreğe de 7 sayı farklık (62-55) avantajla girdi. Bu bölümde de kontrolü elinde tutan Fenerbahçe; Vesely, Bogdanovic ve Sloukas'ın etkili oyunuyla zafere ulaştı.

    EN SKORER İSİM ORELİK
    Sarı-lacivertlilerde 5 oyuncu çift haneli sayılar üretirken, karşılaşmanın en skorer ismi Banvit'ten 29 sayı kaydeden Orelik oldu. Bu sonuçla ligde üst üste 16. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, puanını 48'e yükselterek liderliğini de sürdürdü.


    Salon: Kara Ali Acar

    Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen

    Banvit: Theodore 7, Chappell 10, Muric 10, Orelik 29, Vidmar 14, Kulig 2, Tolga Geçim 3, Merthan Mutlu, Furkan Korkmaz

    Fenerbahçe: Sloukas 5, Bogdanovic 18, Kalinic 4, Datome 13, Vesely 11, Udoh 16, Melih Mahmutoğlu 9, Ali Muhammed 10

    1. Periyot: 15-20

    Devre: 28-46

    3. Periyot: 55-62

    Beş faulle çıkanlar: 35.26 Kalinic, 37.37 Vesely (Fenerbahçe)

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:47
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