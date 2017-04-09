Fener ezer geçer

Fenerbahçe Spor Toto Basketbol Ligi 25. haftasında karşılaştığı Banvit'i 86-75 mağlup etti. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 20-15, devreyi de 46-28 önde bitirdi. Ev sahibi ekip 3. periyotta arka arkaya bulduğu sayılarla farkı eritse de Kanarya son çeyreğe de 7 sayı farklık (62-55) avantajla girdi. Bu bölümde de kontrolü elinde tutan Fenerbahçe; Vesely, Bogdanovic ve Sloukas'ın etkili oyunuyla zafere ulaştı.



EN SKORER İSİM ORELİK

Sarı-lacivertlilerde 5 oyuncu çift haneli sayılar üretirken, karşılaşmanın en skorer ismi Banvit'ten 29 sayı kaydeden Orelik oldu. Bu sonuçla ligde üst üste 16. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, puanını 48'e yükselterek liderliğini de sürdürdü.





Salon: Kara Ali Acar



Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen



Banvit: Theodore 7, Chappell 10, Muric 10, Orelik 29, Vidmar 14, Kulig 2, Tolga Geçim 3, Merthan Mutlu, Furkan Korkmaz



Fenerbahçe: Sloukas 5, Bogdanovic 18, Kalinic 4, Datome 13, Vesely 11, Udoh 16, Melih Mahmutoğlu 9, Ali Muhammed 10



1. Periyot: 15-20



Devre: 28-46



3. Periyot: 55-62



Beş faulle çıkanlar: 35.26 Kalinic, 37.37 Vesely (Fenerbahçe)