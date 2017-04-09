F.Bahçe Banvit'e şans tanımadı

Karşılaşmaya etkili başlayan Banvit; Muric ve Orelik'in skorer oyunuyla 4. dakikayı 14-7 önde geçti. Savunma sertliğini artıran ve hem içeriden hem de dışarıdan basketler bulan Fenerbahçe, yakaladığı 7-0'lık seriyle 7. dakikada eşitliği sağladı: 14-14. Periyot sonunda rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda hızlı giren misafir takım, hücumda Udoh, Ali Muhammed ve Bogdonovic ile etkili oldu. Sarı-lacivertliler, Datome ve Kalinic'in de skor katkısıyla 14. dakikayı 27-20 önde geçti. Oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 8-0'lık seri yakalayarak 16. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 20-36. Pota altında Vesely ile üç sayı çizgisinin gerisinden de Bogdanovic ile etkili olan Fenerbahçe, kötü savunma yapan Banvit karşısında soyunma odasına 18 sayılık farkla, (46-28) üstün gitti.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Banvit; Muric, Chappell ve Orelik ile bulduğu sayılarla 23. dakikada farkı 12 sayıya düşürdü: 38-50. Ev sahibi ekip, üstün oyununu pota altında Vidmar ile sürdürse de, Fenerbahçe son çeyreğe 62-55 önde girdi.

Mücadelenin son periyodunda da oyun kontrolünü sürdüren Fenerbahçe, 35. dakikasını 72-62 önde bitirdiği maçtan 86-75 galip ayrıldı.

Banvit'te Orelik attığı 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe'de Bogdanovic 18, Udoh 16, Datome 13 sayı kaydetti.

Bu arada, Banvit oyuncuları sahaya, ''Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz'' yazılı pankartla çıktı.





Salon: Kara Ali Acar



Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen



Banvit: Theodore 7, Chappell 10, Muric 10, Orelik 29, Vidmar 14, Kulig 2, Tolga Geçim 3, Merthan Mutlu, Furkan Korkmaz



Fenerbahçe: Sloukas 5, Bogdanovic 18, Kalinic 4, Datome 13, Vesely 11, Udoh 16, Melih Mahmutoğlu 9, Ali Muhammed 10



1. Periyot: 15-20



Devre: 28-46



3. Periyot: 55-62



Beş faulle çıkanlar: 35.26 Kalinic, 37.37 Vesely (Fenerbahçe)