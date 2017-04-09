F.Bahçe Banvit'e şans tanımadı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Banvit'i 86-75 yendi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Banvit; Muric ve Orelik'in skorer oyunuyla 4. dakikayı 14-7 önde geçti. Savunma sertliğini artıran ve hem içeriden hem de dışarıdan basketler bulan Fenerbahçe, yakaladığı 7-0'lık seriyle 7. dakikada eşitliği sağladı: 14-14. Periyot sonunda rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.
İkinci periyoda hızlı giren misafir takım, hücumda Udoh, Ali Muhammed ve Bogdonovic ile etkili oldu. Sarı-lacivertliler, Datome ve Kalinic'in de skor katkısıyla 14. dakikayı 27-20 önde geçti. Oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 8-0'lık seri yakalayarak 16. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 20-36. Pota altında Vesely ile üç sayı çizgisinin gerisinden de Bogdanovic ile etkili olan Fenerbahçe, kötü savunma yapan Banvit karşısında soyunma odasına 18 sayılık farkla, (46-28) üstün gitti.
Üçüncü periyoda etkili başlayan Banvit; Muric, Chappell ve Orelik ile bulduğu sayılarla 23. dakikada farkı 12 sayıya düşürdü: 38-50. Ev sahibi ekip, üstün oyununu pota altında Vidmar ile sürdürse de, Fenerbahçe son çeyreğe 62-55 önde girdi.
Mücadelenin son periyodunda da oyun kontrolünü sürdüren Fenerbahçe, 35. dakikasını 72-62 önde bitirdiği maçtan 86-75 galip ayrıldı.
Banvit'te Orelik attığı 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe'de Bogdanovic 18, Udoh 16, Datome 13 sayı kaydetti.
Bu arada, Banvit oyuncuları sahaya, ''Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz'' yazılı pankartla çıktı.
Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen
Banvit: Theodore 7, Chappell 10, Muric 10, Orelik 29, Vidmar 14, Kulig 2, Tolga Geçim 3, Merthan Mutlu, Furkan Korkmaz
Fenerbahçe: Sloukas 5, Bogdanovic 18, Kalinic 4, Datome 13, Vesely 11, Udoh 16, Melih Mahmutoğlu 9, Ali Muhammed 10
1. Periyot: 15-20
Devre: 28-46
3. Periyot: 55-62
Beş faulle çıkanlar: 35.26 Kalinic, 37.37 Vesely (Fenerbahçe)
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:54
- Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri
Toplam 9
Yorum
kartalorhan olcayın ts verdikleri ortada haksızlık yapmayın maçı satmadıki .takımı gol atınca aykutu hatırlayın öyle bişey yok maçta.. iki takımada hela
- Bordo-mavili yönetim oyundan memnun
Toplam 5
Yorum
evren yılın en güzel en klas en asil derbisiydi. trabzonspor a bu başarılı mücadele için,bir beşiktaş taraftarı olarak teşekkür ederim.
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 7
Yorum
sadullah ayrımcılık olduğunu anladında neden almanya milli takımı seçtin
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