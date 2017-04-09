 Cimbom ligde kazandı – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Cimbom ligde kazandı

    Cimbom ligde kazandı

    'nin 25. haftasında , 'u 74-67 mağlup etti.

    ligde 15. galibiyetini alırken, 16. kez yenildi.

    Karşılaşmaya Pleiss, Göksenin Köksal ve Micov ile etkili başlayan Galatasaray Odeabank, 4. dakikayı 9-2 üstün geçti. Konuk ekip, Gagic ile isabetler bulsa da, McCollum'un kaydettiği basketle farkı çift hanelere çıkaran sarı-kırmızılılar, çeyreği 23-11 önde tamamladı.

    Mücadelenin ikinci periyoduna da iyi başlayan ev sahibi ekip, Schilb'in üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketle 14. dakikada farkı 18 sayıya (32-14) taşıdı. Kalan bölümde konuk ekip Metecan Birsen ile etkili olurken, Galatasaray Odeabank rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyerek devre arasına 42-33 üstün gitti.

    Üçüncü periyotta, Pleiss'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle rakibine 51-36 üstünlük kuran Galatasaray Odeabank, Göksenin Köksal'ın etkili oyunuyla final periyoduna da 60-42 önde girdi.

    Son çeyrekte İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Calloway ile farkı eritse de etkili mücadelesini sürdüren Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 74-67 galip ayrıldı.

    Öte yandan, iki takım da karşılaşmaya Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankartla çıktı.


    Salon: Abdi İpekçi

    Hakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı

    Galatasaray Odeabank: McCollum 11, Göksenin Köksal 14, Micov 6, Daye 4, Pleiss 9, Sinan Güler 6, Tyus 4, Schilb 9, Ege Arar, Emir Preldzic 3, Can Korkmaz 3, Orhan Hacıyeva 5

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 2, Klobucar 7, Metecan Birsen 18, McCauley 2, Gagic 8, Calloway 19, Markota 4, Deniz Kılıçlı 2, Uğur Dokuyan, Ayberk Olmaz 3, Mert Çevik 2

    1. Periyot: 23-11

    Devre: 42-33

    3. Periyot: 60-42

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:57
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