Cimbom ligde kazandı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Odeabank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 74-67 mağlup etti.
Galatasaray Odeabank ligde 15. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 16. kez yenildi.
Karşılaşmaya Pleiss, Göksenin Köksal ve Micov ile etkili başlayan Galatasaray Odeabank, 4. dakikayı 9-2 üstün geçti. Konuk ekip, Gagic ile isabetler bulsa da, McCollum'un kaydettiği basketle farkı çift hanelere çıkaran sarı-kırmızılılar, çeyreği 23-11 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci periyoduna da iyi başlayan ev sahibi ekip, Schilb'in üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketle 14. dakikada farkı 18 sayıya (32-14) taşıdı. Kalan bölümde konuk ekip Metecan Birsen ile etkili olurken, Galatasaray Odeabank rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyerek devre arasına 42-33 üstün gitti.
Üçüncü periyotta, Pleiss'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle rakibine 51-36 üstünlük kuran Galatasaray Odeabank, Göksenin Köksal'ın etkili oyunuyla final periyoduna da 60-42 önde girdi.
Son çeyrekte İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Calloway ile farkı eritse de etkili mücadelesini sürdüren Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 74-67 galip ayrıldı.
Öte yandan, iki takım da karşılaşmaya Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankartla çıktı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı
Galatasaray Odeabank: McCollum 11, Göksenin Köksal 14, Micov 6, Daye 4, Pleiss 9, Sinan Güler 6, Tyus 4, Schilb 9, Ege Arar, Emir Preldzic 3, Can Korkmaz 3, Orhan Hacıyeva 5
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 2, Klobucar 7, Metecan Birsen 18, McCauley 2, Gagic 8, Calloway 19, Markota 4, Deniz Kılıçlı 2, Uğur Dokuyan, Ayberk Olmaz 3, Mert Çevik 2
1. Periyot: 23-11
Devre: 42-33
3. Periyot: 60-42
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:57
- Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri
Toplam 9
Yorum
kartalorhan olcayın ts verdikleri ortada haksızlık yapmayın maçı satmadıki .takımı gol atınca aykutu hatırlayın öyle bişey yok maçta.. iki takımada hela
- Bordo-mavili yönetim oyundan memnun
Toplam 5
Yorum
evren yılın en güzel en klas en asil derbisiydi. trabzonspor a bu başarılı mücadele için,bir beşiktaş taraftarı olarak teşekkür ederim.
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 7
Yorum
sadullah ayrımcılık olduğunu anladında neden almanya milli takımı seçtin
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