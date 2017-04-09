Cimbom ligde kazandı

Galatasaray Odeabank ligde 15. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 16. kez yenildi.

Karşılaşmaya Pleiss, Göksenin Köksal ve Micov ile etkili başlayan Galatasaray Odeabank, 4. dakikayı 9-2 üstün geçti. Konuk ekip, Gagic ile isabetler bulsa da, McCollum'un kaydettiği basketle farkı çift hanelere çıkaran sarı-kırmızılılar, çeyreği 23-11 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna da iyi başlayan ev sahibi ekip, Schilb'in üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketle 14. dakikada farkı 18 sayıya (32-14) taşıdı. Kalan bölümde konuk ekip Metecan Birsen ile etkili olurken, Galatasaray Odeabank rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyerek devre arasına 42-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta, Pleiss'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle rakibine 51-36 üstünlük kuran Galatasaray Odeabank, Göksenin Köksal'ın etkili oyunuyla final periyoduna da 60-42 önde girdi.

Son çeyrekte İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Calloway ile farkı eritse de etkili mücadelesini sürdüren Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 74-67 galip ayrıldı.

Öte yandan, iki takım da karşılaşmaya Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankartla çıktı.





Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı



Galatasaray Odeabank: McCollum 11, Göksenin Köksal 14, Micov 6, Daye 4, Pleiss 9, Sinan Güler 6, Tyus 4, Schilb 9, Ege Arar, Emir Preldzic 3, Can Korkmaz 3, Orhan Hacıyeva 5



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 2, Klobucar 7, Metecan Birsen 18, McCauley 2, Gagic 8, Calloway 19, Markota 4, Deniz Kılıçlı 2, Uğur Dokuyan, Ayberk Olmaz 3, Mert Çevik 2



1. Periyot: 23-11



Devre: 42-33



3. Periyot: 60-42