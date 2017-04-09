 Cimbom Belediyeye nefes aldırmadı – Fotomaç – 09 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Cimbom Belediyeye nefes aldırmadı

    Cimbom Belediyeye nefes aldırmadı

    STBL'de , 'u 74-67'lık skorla devirdi.

    Sarı-kırmızılı takım ilk çeyreği 23-11, devreyi 42-33, 3. periyodu da 60-42 önde bitirdi. ligde 15. galibiyetini alırken, İstanbul BB 16. ise kez yenildi.

    MCCOLLUM VE GÖKSENİN SIRTLADI
    G.Saray'da McCollum 11, Göksenin 14 sayıyla skora katkı yaptı; maçın en skoreri İstanbul BB'den Calloway (19) oldu. Takımlar Anadolu Ajansının 97. yılını kutlayan pankartla maça çıktı.

    Salon: Abdi İpekçi

    Hakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı

    Galatasaray Odeabank: McCollum 11, Göksenin Köksal 14, Micov 6, Daye 4, Pleiss 9, Sinan Güler 6, Tyus 4, Schilb 9, Ege Arar, Emir Preldzic 3, Can Korkmaz 3, Orhan Hacıyeva 5

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 2, Klobucar 7, Metecan Birsen 18, McCauley 2, Gagic 8, Calloway 19, Markota 4, Deniz Kılıçlı 2, Uğur Dokuyan, Ayberk Olmaz 3, Mert Çevik 2

    1. Periyot: 23-11

    Devre: 42-33

    3. Periyot: 60-42

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimbom Belediyeye nefes aldırmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.