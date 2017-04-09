Cimbom Belediyeye nefes aldırmadı

Sarı-kırmızılı takım ilk çeyreği 23-11, devreyi 42-33, 3. periyodu da 60-42 önde bitirdi. Galatasaray Odeabank ligde 15. galibiyetini alırken, İstanbul BB 16. ise kez yenildi.



MCCOLLUM VE GÖKSENİN SIRTLADI

G.Saray'da McCollum 11, Göksenin 14 sayıyla skora katkı yaptı; maçın en skoreri İstanbul BB'den Calloway (19) oldu. Takımlar Anadolu Ajansının 97. yılını kutlayan pankartla maça çıktı.



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı



Galatasaray Odeabank: McCollum 11, Göksenin Köksal 14, Micov 6, Daye 4, Pleiss 9, Sinan Güler 6, Tyus 4, Schilb 9, Ege Arar, Emir Preldzic 3, Can Korkmaz 3, Orhan Hacıyeva 5



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 2, Klobucar 7, Metecan Birsen 18, McCauley 2, Gagic 8, Calloway 19, Markota 4, Deniz Kılıçlı 2, Uğur Dokuyan, Ayberk Olmaz 3, Mert Çevik 2



1. Periyot: 23-11



Devre: 42-33



3. Periyot: 60-42