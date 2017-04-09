Cimbom Belediyeye nefes aldırmadı
STBL'de Galatasaray Odeabank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 74-67'lık skorla devirdi.
Sarı-kırmızılı takım ilk çeyreği 23-11, devreyi 42-33, 3. periyodu da 60-42 önde bitirdi. Galatasaray Odeabank ligde 15. galibiyetini alırken, İstanbul BB 16. ise kez yenildi.
MCCOLLUM VE GÖKSENİN SIRTLADI
G.Saray'da McCollum 11, Göksenin 14 sayıyla skora katkı yaptı; maçın en skoreri İstanbul BB'den Calloway (19) oldu. Takımlar Anadolu Ajansının 97. yılını kutlayan pankartla maça çıktı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı
Galatasaray Odeabank: McCollum 11, Göksenin Köksal 14, Micov 6, Daye 4, Pleiss 9, Sinan Güler 6, Tyus 4, Schilb 9, Ege Arar, Emir Preldzic 3, Can Korkmaz 3, Orhan Hacıyeva 5
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 2, Klobucar 7, Metecan Birsen 18, McCauley 2, Gagic 8, Calloway 19, Markota 4, Deniz Kılıçlı 2, Uğur Dokuyan, Ayberk Olmaz 3, Mert Çevik 2
1. Periyot: 23-11
Devre: 42-33
3. Periyot: 60-42
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:48
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 10
Yorum
Bence Türkiye Milli Takimla Dünya Sampiyon Olurdu mu ? Sportif Olarak Alman Milli Takim Tabiki Da iyi görüniyor
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 10
Yorum
Bence Ama Türkiyede yasayan Insanlarda bence farkli degil Almanyadan geliyorsun Insana farkli davraniyorlar Almanci Diyorlar insanlara
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 10
Yorum
Bence Almanyada Yasiyorsun normal bu Bende almanyadayim Türk Olarak Zor is ariyorsun almiyorlar daire ariyorsun Vermiyorlar daire gitti diyorlar
Cimbom Belediyeye nefes aldırmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.