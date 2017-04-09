 Aslan’ın rakibi İstanbul BBSK – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Aslan’ın rakibi İstanbul BBSK

    Aslan’ın rakibi İstanbul BBSK
    Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün , İstanbul Belediye'yi konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 17.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak. Kadınlar liginde de G.Saray, 16.30'da Hatay'a konuk olacak.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:58
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