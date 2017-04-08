Potanın kralı!

Beşiktaş Sompo Japan dün Bursa'da zafere uzandı. Tofaş'a konuk olan siyah-beyazlılar, kötü başladığı karşılaşmayı uzatmalarda 95-94 kazandı. İlk periyodu 26-22 önde kapatan ev sahibi Tofaş, soyunma odasına da 45-37 üstün girdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, özellikle son periyottaki oyunuyla maçı uzatmaya götürdü.



THOMPSON YILDIZLAŞTI

Başa baş geçen bu bölümde zaferi getiren basketler son saniyelerde geldi. Bir sayı farkla rakibini deviren Kartal, ilk 3'teki yerini de sağlama aldı. Maçın en skorer ismi de 24 sayıyla Beşiktaş'tan Thompson oldu.

Bu arada Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle TOFAŞ takımı sahaya ''Anadolu Ajansı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz'' yazılı pankartla çıktı.





Salon: TOFAŞ



Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Sinan İşgüder, Mehmet Şahin



TOFAŞ: Barış Ermiş 4, Mejia 18, Crocker 21, Kaya Peker 12, Copeland 13, Ivanov 8, Kadir Bayram 2, Palacios 11, Caner Topaloğlu 5



Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 24, Roll 8 , Strawberry 14, Clark 22, Sertaç Şanlı 2, Stimac 12, Weems 8, Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu, Muratcan Güler 5



1. Periyot: 26-22



Devre: 45-37



3. Periyot: 65-58



Normal süre: 83-83



5 faulle çıkanlar: 24.58 Kaya Peker (TOFAŞ), 44.46 Roll (Beşiktaş Sompo Japan)



Diskalifiye: 25.33 Orhun Ene (TOFAŞ)