G.Saray Muratbey'i deplasmanda geçti

Muratbey Uşak oyuncuları, karşılaşma öncesi sahaya "Anadolu Ajansının kuruluşunun 97'nci yılını kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Odeabank, 5. dakikayı 12-9 üstün geçti. Oyunda kontrolü bırakmayan sarı-kırmızılı takım, ilk çeyreği 27-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Galatasaray Odeabank sayı üretmekte zorlanırken, Muratbey Uşak aradaki sayı farkını kapatmaya çalıştı. Üstünlüğünü koruyan konuk ekip, karşılaşmanın 15. dakikasını 34-28 önde geçti. Muratbey Uşak'ın farkı azaltma çabasına rağmen Galatasaray Odeabank, devre arasına da 6 sayı farkla 45-39 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı. Ev sahibi ekip aradaki sayı farkını kapatmak için pota altında etkili olmaya çalışırken, Galatasaray Odeabank uzun oyuncularıyla buna izin vermedi. Karşılaşmanın 25. dakikası 61-49 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. İlerleyen dakikalarda aradaki sayı farkını koruyan Galatasaray Odeabank, üçüncü periyodu 69-60 önde bitirdi.

Son çeyreğe daha etkili başlayan Muratbey Uşak, McKissic ile sayı aradı. Karşılaşmanın 35. dakikası 78-74 konuk ekibin üstünlüğüyle geride kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üstün oyununu sürdürerek karşılaşmayı 95-88 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Muratbey Uşak'tan 25 sayı üreten McKissic oldu.



Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir



Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon



Muratbey Uşak: Auguste 19, Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 1, Harrison 2, Freimanis 8, Vasiliauskas 16, Hakan Demirel 10, Ibekwe 7, McKissic 25



Galatasaray Odeabank: Preldzic 1, McCollum 10, Micov 21, Tyus 2, Schilb 7, Ege Arar 4, Pleiss 15, Daye 17, Sinan Güler 4, Göksenin Köksal 14



1. Periyot: 16-27



Devre: 39-45



3. Periyot: 60-69



Beş faulle çıkanlar: 36.10 Pleiss, 37.53 Tyus (Galatasaray Odeabank), 39.50 Harrison (Muratbey Uşak)