 Kartal macera sever – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Kartal macera sever

    Kartal macera sever

    Beşiktaş SJ, karşısında 21 sayı öne geçip son çeyrekte farkın 4’e kadar inmesine engel olamadı. Son 3 dakikada tekrar gaza basan siyah-beyazlı takım ligdeki 19. zaferini aldı.

    'nin 24. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, 'i 84-75 mağlup etti. Karşılaşma siyah-beyazlı takımın Galatasaray Odeabank ile yaptığı maçta yaşanan taraftar olayları nedeniyle seyircisiz oynandı. Clark'ın etkili olduğu bölümde 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-15 önde bitirdi.

    Best Balıkesir ikinci periyoda peş peşe bulduğu basketlerle başlasa da Beşiktaş SJ, tekrar arayı açıp devreye 47-30'luk avantajla gitti. Misafir ekibin skora ortak olma çabaları 3. çeyrekte de devam etti. Balıkesir, özellikle son periyotta farkı 4 sayıya kadar indirdi; ancak Kartal, skor üstünlüğünü korumayı başardı.

    6 OYUNCUDAN ÇİFT HANELİ SAYI
    , bu sonuçla 19. galibiyetine ulaşırken, ligden düşmeme mücadelesi veren Best Balıkesir ise 19. yenilgisini aldı. Ayrıca siyah-beyazlı takımda 6 oyuncu çift haneli sayılar üretti.

    ZAFER KAF-KAF'IN
    Erkek basketbolda Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun Bld'yi 82-81 devirdi. İzmir ekibi, normal süresi 74-74 biten maçı uzatmalarda kazandı. Karşıyakalı Ponitka ve Giresun'dan Ledo 20'şer sayıyla en skorer isimler oldu.

    POTADA 4 MAÇ VAR
    STBL'de bugün: 15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Doğuş, 15.00 TED Ankara Kolejliler- D. İnşaat Büyükçekmece, 17.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol, 19.00 Fenerbahçe-TOFAŞ.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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