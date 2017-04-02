Kartal macera sever
Beşiktaş SJ, Best Balıkesir karşısında 21 sayı öne geçip son çeyrekte farkın 4’e kadar inmesine engel olamadı. Son 3 dakikada tekrar gaza basan siyah-beyazlı takım ligdeki 19. zaferini aldı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Best Balıkesir'i 84-75 mağlup etti. Karşılaşma siyah-beyazlı takımın Galatasaray Odeabank ile yaptığı maçta yaşanan taraftar olayları nedeniyle seyircisiz oynandı. Clark'ın etkili olduğu bölümde 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-15 önde bitirdi.
Best Balıkesir ikinci periyoda peş peşe bulduğu basketlerle başlasa da Beşiktaş SJ, tekrar arayı açıp devreye 47-30'luk avantajla gitti. Misafir ekibin skora ortak olma çabaları 3. çeyrekte de devam etti. Balıkesir, özellikle son periyotta farkı 4 sayıya kadar indirdi; ancak Kartal, skor üstünlüğünü korumayı başardı.
6 OYUNCUDAN ÇİFT HANELİ SAYI
Beşiktaş Sompo Japan, bu sonuçla 19. galibiyetine ulaşırken, ligden düşmeme mücadelesi veren Best Balıkesir ise 19. yenilgisini aldı. Ayrıca siyah-beyazlı takımda 6 oyuncu çift haneli sayılar üretti.
ZAFER KAF-KAF'IN
Erkek basketbolda Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun Bld'yi 82-81 devirdi. İzmir ekibi, normal süresi 74-74 biten maçı uzatmalarda kazandı. Karşıyakalı Ponitka ve Giresun'dan Ledo 20'şer sayıyla en skorer isimler oldu.
POTADA 4 MAÇ VAR
STBL'de bugün: 15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Doğuş, 15.00 TED Ankara Kolejliler- D. İnşaat Büyükçekmece, 17.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol, 19.00 Fenerbahçe-TOFAŞ.
Best Balıkesir ikinci periyoda peş peşe bulduğu basketlerle başlasa da Beşiktaş SJ, tekrar arayı açıp devreye 47-30'luk avantajla gitti. Misafir ekibin skora ortak olma çabaları 3. çeyrekte de devam etti. Balıkesir, özellikle son periyotta farkı 4 sayıya kadar indirdi; ancak Kartal, skor üstünlüğünü korumayı başardı.
6 OYUNCUDAN ÇİFT HANELİ SAYI
Beşiktaş Sompo Japan, bu sonuçla 19. galibiyetine ulaşırken, ligden düşmeme mücadelesi veren Best Balıkesir ise 19. yenilgisini aldı. Ayrıca siyah-beyazlı takımda 6 oyuncu çift haneli sayılar üretti.
ZAFER KAF-KAF'IN
Erkek basketbolda Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun Bld'yi 82-81 devirdi. İzmir ekibi, normal süresi 74-74 biten maçı uzatmalarda kazandı. Karşıyakalı Ponitka ve Giresun'dan Ledo 20'şer sayıyla en skorer isimler oldu.
POTADA 4 MAÇ VAR
STBL'de bugün: 15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Doğuş, 15.00 TED Ankara Kolejliler- D. İnşaat Büyükçekmece, 17.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol, 19.00 Fenerbahçe-TOFAŞ.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
Kartal macera sever haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.