 Fırtına yine kayıp: 66-75 – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Fırtına yine kayıp: 66-75

    Fırtına yine kayıp: 66-75

    mP, STBL 24. hafta maçında karşılaştığı 'e 75-66 yenildi.

    Bordo-mavili takım, mücadelenin devresini 37-35 önde bitirmesine rağmen 3. ve 4. çeyrekte rakibinin arka arkaya bulduğu sayılara engel olamadı. Son 6 maçta 5. yenilgisini yaşayan Trabzonspor, toplamda ise 16. kez kaybetti. Maçın en skoreri 'ten Orerik (24) oldu.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:41
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