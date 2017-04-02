Fırtına yine kayıp: 66-75
Trabzonspor mP, STBL 24. hafta maçında karşılaştığı Banvit'e 75-66 yenildi.
Bordo-mavili takım, mücadelenin devresini 37-35 önde bitirmesine rağmen 3. ve 4. çeyrekte rakibinin arka arkaya bulduğu sayılara engel olamadı. Son 6 maçta 5. yenilgisini yaşayan Trabzonspor, toplamda ise 16. kez kaybetti. Maçın en skoreri Banvit'ten Orerik (24) oldu.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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