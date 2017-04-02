 F.Bahçe TOFAŞ'ı farklı geçti – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    F.Bahçe 'ı farklı geçti

    F.Bahçe TOFAŞ'ı farklı geçti

    24. hafta karşılaşmasında , 'ı 90-75 yendi.

    Karşılaşmaya Nunnally ve Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketleriyle etkili başlayan , 5. dakikayı 11-5 önde geçti. Ardından Crocker, Copeland ve Kaya Peker'in sayılarıyla oyunda dengeyi sağlayan , 8. dakikada 14-13 öne geçmeyi başardı. Son bölümde Melih Mahmutoğlu, Vesely ve Nunnally ile kritik basketler kazanan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 21-17 üstün bitirdi.

    İkinci çeyrekte Udoh ve Nunnally'nin skorer oyunuyla kontrolü elinde tutmaya çalışan Fenerbahçe, bir türlü farkı açamadı. Sarı-lacivertli ekibin sayılarına, Ivanov, Palacios ve Crocker ile karşılık veren TOFAŞ, 16. dakikada 34-33'lük skorla bir kez daha öne geçti. Kalinic'in kazandırdığı basketlerle ayakta kalan sarı-lacivertli ekip, devreyi 42-41 galip durumda kapattı.

    Müsabakada üçüncü periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, Fenerbahçe'nin Bennett, Udoh ve Kalinic'le bulduğu sayılara, TOFAŞ, Crocker'ın skorer oyunuyla karşılık verdi. Maçın 25. dakikası 50-50'lik eşitlikle geçildi. Ardından Nunnally ile Udoh'un sayılarıyla 8-0'lık bir seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, 26. dakikada skoru 58-50'ye getirdi. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 63-58 önde girdi.

    Fenerbahçe, karşılaşmanın son periyoduna iyi savunma yaparak başladı ve rakibinin kolay sayı bulmasını önledi. Bennett, Nunnaly ve Vesely ile bulduğu basketlerle sarı-lacivertli ekip, 35. dakikada 16 sayılık (79-63) farka ulaştı. Kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, karşılaşmadan 90-75 galip ayrıldı.

    Salon: Ülker Sports Arena

    Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Serhat Büker

    Fenerbahçe: Berk Uğurlu, Melih Mahmutoğlu 11, Nunnally 26, Vesely 15, Ahmet Düverioğlu 2, Udoh 9, Bogdanovic 2, Barış Hersek 2, Ali Muhammed 5, Kalinic 8, Bennett 8, Egehan Arna 2

    TOFAŞ: Crocker 25, Mejia 13, Yiğit Arslan, Copeland 8, Kaya Peker 3, Ivanov 9, Palacios 8, Kadir Bayram 5, Caner Topaloğlu 2, Muhsin Yaşar 2

    1. Periyot: 21-17

    Devre: 42-41

    3. Periyot: 63-58

    5 Faulle Çıkan: 35.33 Vesely (Fenerbahçe)

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:29
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