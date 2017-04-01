 Beşiktaş Sompo Japan evinde kazandı – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş Sompo Japan evinde kazandı

    Beşiktaş Sompo Japan evinde kazandı

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Best Balıkesir'i 84-75 yendi.

    Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
    Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Önder Yılmaz
    Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 11, Roll 11, Strawberry 4, Clark 14, Sertaç Şanlı 12, Erkan Veyseloğlu 5, Stimac 11, Weems 16, Muratcan Güler, Kenan Sipahi
    Best Balıkesir: Andrews 10, Nichols 6, Melih Yıldız 5, James 8, Ofoegbu 14, Kelley 15, Dorsey 14, Ümit Sonkol 3, Ahmet Ali Erdoğan, Pastal
    1. Periyot: 23-15
    Devre: 47-30
    3. Periyot: 64-55

    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:32
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