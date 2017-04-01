Beşiktaş Sompo Japan evinde kazandı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Best Balıkesir'i 84-75 yendi.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Önder Yılmaz
Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 11, Roll 11, Strawberry 4, Clark 14, Sertaç Şanlı 12, Erkan Veyseloğlu 5, Stimac 11, Weems 16, Muratcan Güler, Kenan Sipahi
Best Balıkesir: Andrews 10, Nichols 6, Melih Yıldız 5, James 8, Ofoegbu 14, Kelley 15, Dorsey 14, Ümit Sonkol 3, Ahmet Ali Erdoğan, Pastal
1. Periyot: 23-15
Devre: 47-30
3. Periyot: 64-55
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:32
- Bertone: İzlendiğimi biliyorum
Toplam 1
Yorum
yasar kemal 23 macta 3 gomu? eger oyleyse ligimzide bundan daha iyi golculer var, onarin suyumu cikti acaba? hergun acayip acayip transfer haberleri!!
- Başakşehir haftayı 'Buruk' kapattı
Toplam 3
Yorum
Berkay Oleyyyyyyy.Haydi Gs bu hafta yen.
- Gol yersek zor olur!
Toplam 4
Yorum
GFB 8 rekorunu kirin 3 ay Lyon formasi ile gezcem :)) En az 6 diyorum. Ikinci macta da 4 olur averaj olur
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