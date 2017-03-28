 Daçka geç açıldı – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Daçka geç açıldı

    Daçka geç açıldı

    Evinde ’ı ağırlayan , kötü başladığı maçtan ikinci yarıdaki mücadelesiyle galip ayrıldı.

    Avrupa defterini kapatan Daçka, ligde hatasız devam ediyor... Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın kapanış maçında Muratbey Uşak'ı ağırlayan , kötü başladığı maçı iyi bitirdi: 78-70. Uşak, ilk çeyreği 23-15, devreyi de 41-32 önde geçti. Moerman ve Bertans'ın üçlükleriyle ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Daçka, 56-55 önde girdiği final periyodunda maçı da kazandı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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