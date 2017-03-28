Cimbom farka koştu!

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank ligde 13. galibiyetini alırken, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler 21. kez yenildi.

Galatasaray Odeabank, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya etkili başladı ve 4. dakikayı 13-2 üstün geçti. Skor üretmekte zorlanan rakibi karşısında Daye, McCollum ve Göksenin Köksal ile basketler bulan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 28-7 önde tamamladı.

Etkili mücadelesini karşılaşmanın ikinci periyoduna da taşıyan ev sahibi ekip, Schilb ve Orhan Hacıyeva'nın basketleriyle 15. dakikada (41-18) üstünlüğünü sürdürdü. Kalan bölümde pota altından Tyus, üç sayı çizgisinin gerisinden ise Orhan Hacıyeva ile sayı bulmaya devam eden Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 31 sayı farkla 55-24 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan sarı-kırmızılılar, Sinan Güler, Daye ve McCollum ile bulduğu basketlerle son çeyreğe 81-40 önde girdi.

Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 104-57 galip ayrıldı.





Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: İsmail Aydın, Ozan Çakar, Can Mavisu



Galatasaray Odeabank: McCollum 12, Göksenin Köksal 9, Schilb 11, Daye 18, Pleiss, Tyus 10, Orhan Hacıyeva 11, Preldzic 3, Sinan Güler 8, Micov 5, Can Korkmaz 13, Ege Arar 4



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Galloway 19, Morrison 13, Yesukan Onar 2, Uğur Hortum 4, Thomas 6, Sakut Taylan Süerkip 7, İsmail Yiğit Yüceer 2, Yiğit Baran Sarıkaya 2, Yiğit Aydın 2



1. Periyot: 28-7



Devre: 55-24



3. Periyot: 81-40