F.Bahçe güle oynaya: 79-68
Fenerbahçe, Best Balıkesir ile dün deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 79-68 kazanmayı başardı. İlk çeyreği 22-15 kazanan sarı-lacivertliler soyunma odasına da 41-36 önde gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe 3. çeyrekte rakibine 17-6 üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler salondan 79-68 galip ayrılmayı başardı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
F.Bahçe güle oynaya: 79-68 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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