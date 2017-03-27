 F.Bahçe güle oynaya: 79-68 – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe güle oynaya: 79-68

    F.Bahçe güle oynaya: 79-68
    , Best Balıkesir ile dün deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 79-68 kazanmayı başardı. İlk çeyreği 22-15 kazanan sarı-lacivertliler soyunma odasına da 41-36 önde gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe 3. çeyrekte rakibine 17-6 üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler salondan 79-68 galip ayrılmayı başardı.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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