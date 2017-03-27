Efes 10 numara
Oldukça çekişmeli geçen maçta Yeşilgiresun Bld’yi mağlup eden Anadolu Efes, ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı takımda 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.
STBL 23. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Yeşilgiresun Bld'yi 84-76 yendi. Oldukça çekişmeli geçen maçta lacivert-beyazlı takım ilk çeyreği geride geçip devreyi 45-33 önde bitirdi. 4. periyota da 6 sayı farklık devavantajla başlayan Efes, son çeyrekte bulduğu basketlerle zafere ulaştı. Mücadelenin en skoreri ev sahibi takımdan 28 sayı kaydeden Ledo oldu. Günün diğer maçında Banvit sahasında Gaziantep Basketbol'u 83-77 devirdi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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