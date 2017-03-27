Efes 10 numara

Oldukça çekişmeli geçen maçta Yeşilgiresun Bld’yi mağlup eden Anadolu Efes, ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı takımda 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

STBL 23. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Yeşilgiresun Bld'yi 84-76 yendi. Oldukça çekişmeli geçen maçta lacivert-beyazlı takım ilk çeyreği geride geçip devreyi 45-33 önde bitirdi. 4. periyota da 6 sayı farklık devavantajla başlayan Efes, son çeyrekte bulduğu basketlerle zafere ulaştı. Mücadelenin en skoreri ev sahibi takımdan 28 sayı kaydeden Ledo oldu. Günün diğer maçında Banvit sahasında Gaziantep Basketbol'u 83-77 devirdi.