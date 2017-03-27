 Efes 10 numara – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Efes 10 numara

    Efes 10 numara

    Oldukça çekişmeli geçen maçta Yeşilgiresun Bld’yi mağlup eden , ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı takımda 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

    STBL 23. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Yeşilgiresun Bld'yi 84-76 yendi. Oldukça çekişmeli geçen maçta lacivert-beyazlı takım ilk çeyreği geride geçip devreyi 45-33 önde bitirdi. 4. periyota da 6 sayı farklık devavantajla başlayan Efes, son çeyrekte bulduğu basketlerle zafere ulaştı. Mücadelenin en skoreri ev sahibi takımdan 28 sayı kaydeden Ledo oldu. Günün diğer maçında Banvit sahasında Gaziantep Basketbol'u 83-77 devirdi.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:48
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