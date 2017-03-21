 Derbi Kartal'ı! – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Derbi Kartal'ı!

    Derbi Kartal'ı!

    Siyah-beyazlılar, dev maçta ezeli rakibini 6 sayı farkla yenerek galibiyet sayısını 17’ye çıkardı. Derbide küfürler nedeniyle 3 kez anons yapıldı ve maç 15 dakika durdu.

    'nin 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan, 'ı 90-84 mağlup etti. Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanan karşılaşmada rakibi karşısında etkili bir mücadele ortaya koyan siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı 48-35 üstün geçti. İkinci yarıda farkı eritmeye çalışan rakibi karşısında özellikle son bölümünde kontrollü oynayan Beşiktaş, maçı 90-84 kazandı. Siyah-beyazlılar, ligdeki galibiyet sayısını 17'ye çıkarttı. Galatasaray ise bu sezon 10. kez mağlubiyet yaşadı. İlk yarıdaki maçı 84- 78'lik skorla kaybeden , rakibi karşısında rövanşı da aldı.



    HAKEMLER İÇERİ GİTTİ
    Siyah-beyazlı taraftarların Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratları nedeniyle üç kez uyarı anonsu yapıldı. Bitime 1 dakika 24 saniye kala üçüncü anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına yöneldi. Ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına giderken, 15 dakikalık aranın ardından hakemler ve takımlar tekrar sahaya döndü ve maça kaldığı yerden devam edildi.



    SARICA OLAYLARI ÖNLEDİ
    Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarları sakinleştirme görevi Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca'ya düştü. 15 dakika ara verilen maçta Sarıca, tribünlere giderek taraftarlara uyarıda bulundu.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
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