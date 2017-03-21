Derbi Kartal'ı!
Siyah-beyazlılar, dev maçta ezeli rakibini 6 sayı farkla yenerek galibiyet sayısını 17’ye çıkardı. Derbide küfürler nedeniyle 3 kez anons yapıldı ve maç 15 dakika durdu.
HAKEMLER İÇERİ GİTTİ
Siyah-beyazlı taraftarların Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratları nedeniyle üç kez uyarı anonsu yapıldı. Bitime 1 dakika 24 saniye kala üçüncü anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına yöneldi. Ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına giderken, 15 dakikalık aranın ardından hakemler ve takımlar tekrar sahaya döndü ve maça kaldığı yerden devam edildi.
SARICA OLAYLARI ÖNLEDİ
Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarları sakinleştirme görevi Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca'ya düştü. 15 dakika ara verilen maçta Sarıca, tribünlere giderek taraftarlara uyarıda bulundu.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:18
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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