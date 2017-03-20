 Potada derbi günü – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Potada derbi günü

    Potada derbi günü
    Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş Sompo Japan, Akatlar Arena'da Galatasaray Odeabank'ı ağırlayacak. beİN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde dün alınan sonuçlar ise şöyle: Gaziantep-Tofaş: 95-82, M.Uşak-Pınar Karşıyaka: 86- 71, TED Ankara-Darüşşafaka: 57-88.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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