 Daçka farklı kazandı – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Daçka farklı kazandı

    Daçka farklı kazandı

    'nde , deplasmanda 'i 88-57 yendi.

    Karşılaşmaya etkili giren , aldığı savunma ribauntlarını hızlı hücumlara çevirerek oyunun kontrolünü eline aldı ve 3. dakikada 9 sayılık (2-11) farka ulaştı. Zizic-Clyburn ikilisiyle rakip savunmayı aşan İstanbul temsilcisi, 7. dakikada farkı çift hanelere (11-22) taşıdı ve çeyreği de 26-14 üstün bitirdi.

    Konuk takım, 2. periyoda da iyi başlayan taraf oldu. Rakibinin yaptığı top kayıplarını Wilbekin ve Anderson ile sayıya çeviren Darüşşafaka Doğuş, 8-0'lık seri bularak 12. dakikada farkı 20 sayıya (14-34) çıkardı. Sadece Galloway ile etkili olabilen rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Darüşşafaka Doğuş, 25. dakikaya 37-20 üstün girdi ve soyunma odasına da 20 sayı farkla 52-32 önde gitti.

    Üçüncü çeyrekte erken faul problemine giren rakibi karşısında Moerman, Clyburn ve Zizic ile hücumda etkili olan Darüşşafaka Doğuş, 18-3'lük seri bularak 27. dakikada farkı 35 sayıya (70-35) kadar çıkardı. Hummer ve Morrison'ın basketleriyle oyunda kalmaya çalışan rakibi karşısında Zizic ile sayılar üreten konuk ekip, çeyreği 72-44 önde tamamladı.

    Darüşşafaka Doğuş, final çeyreğinde oyunun kontrolünü elinde tuttu. Farkın getirdiği rahatlıkla oynayan ve tempoyu istediği gibi ayarlayan İstanbul ekibi, 35. dakikasına 81-51 önde girdiği karşılaşmadan 31 sayı farkla 88-57 galip ayrıldı.


    Salon: Ankara

    Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

    Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Thomas 5, Yesukan Onar 4, Hummer 11, Morrison 16, Galloway 19, Uğur Hortum, Taylan Süerkip, İsmail Yüceer, Atilla Dağdelen 2, Yiğit Aydın

    Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 11, Birkan Batuk 4, Clyburn 17, Zizic 18, Harangody 8, Mehmet Yağmur 9, Anderson 7, Furkan Aldemir, Okben Ulubay, Moerman 8, Oğuz Savaş 6

    1. periyot: 14-26

    Devre: 32-52

    3. periyot: 44-72

    Beş faulle çıkan: 33.26 Yesukan Onar ()

    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:10
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