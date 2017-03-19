Daçka farklı kazandı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 88-57 yendi.
Karşılaşmaya etkili giren Darüşşafaka Doğuş, aldığı savunma ribauntlarını hızlı hücumlara çevirerek oyunun kontrolünü eline aldı ve 3. dakikada 9 sayılık (2-11) farka ulaştı. Zizic-Clyburn ikilisiyle rakip savunmayı aşan İstanbul temsilcisi, 7. dakikada farkı çift hanelere (11-22) taşıdı ve çeyreği de 26-14 üstün bitirdi.
Konuk takım, 2. periyoda da iyi başlayan taraf oldu. Rakibinin yaptığı top kayıplarını Wilbekin ve Anderson ile sayıya çeviren Darüşşafaka Doğuş, 8-0'lık seri bularak 12. dakikada farkı 20 sayıya (14-34) çıkardı. Sadece Galloway ile etkili olabilen rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Darüşşafaka Doğuş, 25. dakikaya 37-20 üstün girdi ve soyunma odasına da 20 sayı farkla 52-32 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte erken faul problemine giren rakibi karşısında Moerman, Clyburn ve Zizic ile hücumda etkili olan Darüşşafaka Doğuş, 18-3'lük seri bularak 27. dakikada farkı 35 sayıya (70-35) kadar çıkardı. Hummer ve Morrison'ın basketleriyle oyunda kalmaya çalışan rakibi karşısında Zizic ile sayılar üreten konuk ekip, çeyreği 72-44 önde tamamladı.
Darüşşafaka Doğuş, final çeyreğinde oyunun kontrolünü elinde tuttu. Farkın getirdiği rahatlıkla oynayan ve tempoyu istediği gibi ayarlayan İstanbul ekibi, 35. dakikasına 81-51 önde girdiği karşılaşmadan 31 sayı farkla 88-57 galip ayrıldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Thomas 5, Yesukan Onar 4, Hummer 11, Morrison 16, Galloway 19, Uğur Hortum, Taylan Süerkip, İsmail Yüceer, Atilla Dağdelen 2, Yiğit Aydın
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 11, Birkan Batuk 4, Clyburn 17, Zizic 18, Harangody 8, Mehmet Yağmur 9, Anderson 7, Furkan Aldemir, Okben Ulubay, Moerman 8, Oğuz Savaş 6
1. periyot: 14-26
Devre: 32-52
3. periyot: 44-72
Beş faulle çıkan: 33.26 Yesukan Onar (Halk Enerji TED Ankara Kolejliler)
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:10
- Lens harekatı
Toplam 40
Yorum
KARAKARTAL GÖZ SAĞLAM LENS ' E GEREK YOK.
- Başakşehir'e evinde Karabük darbesi
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu 3 - 3 Başakşehir beraberliginden sonra,, Gs'li yöneticiler Tudor'u gönderip Zoran Barišic'e en az 3 yıllık mukavele teklif edebilirler !
- Lens harekatı
Toplam 40
Yorum
açılın ben Beşiktaşlıyım FORMALARIMI BEŞİKTAŞ KARTIMI HATTA BEŞİKTAŞ BESTELERİMİ GÖRMEK İSTER MİSİNİZ. LENS' E KADAR NE FUTBOLCULAR VAR.
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