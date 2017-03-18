Anadolu Efes, Banvit'i rahat geçti

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 20. galibiyetini alırken, Banvit 7. kez yenildi.

İki takımında sert savunma yaparak başladığı karşılaşmada Banvit, Vidmar'ın üç sayı çizgisinin gerisinden, Orelik'in ise pota altından kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 7-4 üstün geçti. Kalan bölümde Kirk'ün de oyuna girmesiyle boyalı alanda etkili olan Anadolu Efes, çeyreği 18-15 önde tamamladı.

Banvit, ikinci çeyrekte Theodore ve Orelik ile isabetler bularak 14. dakikada 24-24 eşitliği yakaladı. Çeyreğin kalan bölümünde iyi savunma yapan ve rakibini hücumda hataya zorlayan Anadolu Efes, Doğuş Balbay'ın son saniyede kaydettiği basketle soyunma odasına 10 sayı farkla (45-35) üstün girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına Granger ve Cedi Osman'ın üç sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından ürettiği sayılarla başlayan lacivert-beyazlılar, 24. dakikada 10-0'lık seri yakalayarak farkı 20 sayıya çıkardı: 55-35. Theodore ile farkı eritmeye çalışan konuk ekip karşısında Anadolu Efes, Kirk ve Granger'in etkili oyunuyla final periyoduna 68-51 önde girdi.

Son çeyreğe hücumda etkili başlayan Bandırma temsilcisi karşısında Honeycutt ve Granger ile rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes, 35. dakikada üstünlüğünü devam ettirdi: 79-63. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, Anadolu Efes, Dunston'ın son saniyede bulduğu basketle salondan 83-74 galip ayrıldı.



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Baki



Anadolu Efes: Doğuş Balbay 4, Granger 12, Brown 7, Dunston 7, Cedi Osman 18, Heurtel 2, Honeycutt 18, Kirk 13, Can Maxim Mutaf 2



Banvit: Theodore 22, Chappell, Muric 2, Orelik 19, Vidmar 9, Tolga Geçim 3, Furkan Korkmaz 11, Merthan Mutlu, Kulig 8



1. Periyot: 18-15



Devre: 45-35



3. Periyot: 68-51



Beş faulle çıkan: 37.23 Cedi Osman (Anadolu Efes)