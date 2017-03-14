Anadolu Efes farklı kazandı

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 19. galibiyetine ulaşırken, Demir İnşaat Büyükçekmece 15. kez yenildi.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta, Anadolu Efes, Granger ve Cedi Osman'ın kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 10-6 önde geçti. Kalan bölümde Demir İnşaat Büyükçekmece'nin Stipanovic'le ürettiği basketlere, Dunston ile cevap veren konuk ekip, çeyreği 20-13 üstün tamamladı.



Maçın ikinci periyoduna Can Maxim Mutaf, Heurtel ve Dunston'ın bulduğu basketlerle başlayan lacivert-beyazlı ekip, 14-0'lık seri yakalayarak 15. dakikada farkı 21'e çıkardı: 13-34. Kalan bölümde savunmada iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes, Brown ve Granger'in üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği sayılarla soyunma odasına 25 sayı farkla (23-48) önde gitti.



Mücadelenin ikinci yarısında da Brown ve Cedi Osman ile etkili oyununu devam ettiren Anadolu Efes, 25. dakikada rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi: 32-60. Demir İnşaat Büyükçekmece'de Hayes ve Caloiaro'nun basketleri farkı eritmeye yetmezken, konuk ekip üstün oyununu sürdürdü ve final periyoduna 31 sayı farkla önde girdi: 38-69.



Final periyoduna Tayfun Erülkü ve Ceyhun Altay'ın üç sayı çizgisinin gerisinden, Caloiaro'nun pota altından kaydettiği isabetlerle başlayan ev sahibi takım, 32. dakikada farkı 23 sayıya indirdi: 46-69. Karşılıklı basketlerle geçilen maçın kalan bölümünde Anadolu Efes, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve salondan 79-52 galip ayrıldı.





Salon: Gazanfer Bilge



Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Mehmet Şahin



Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 2, Hayes 11, Abercrombie, Caloiaro 14, Buckner 11, Ceyhun Altay 3, Tayfun Erülkü 9, Mutlu Akpınar, Stipanovic 2



Anadolu Efes: Doğuş Balbay 2, Granger 7, Dunston 14, Brown 16, Cedi Osman 8, Heurtel 4, Honeycutt 4, Kirk 12, Can Maxim Mutaf 10, Samet Geyik, Berk Demir 2



1. Periyot: 13-20



Devre: 23-48



3. Periyot: 38-69